Дзюдоист Музаффарбек Турабоев завоевал золотую медаль на чемпионате мира по дзюдо, который проходит в эти дни в Ташкенте, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

«До последнего в поединке шла равная борьба, но благодаря своей блестящей технике Музаффарбек Турабоев, выступающий в весовой категории до 100 кг, одолел оппонента в дополнительное время», — говорится в сообщении.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев узнал о победе узбекистанца во время видеоселекторного совещания, проходившего 12 октября, и поздравил спортсмена и весь народ. Поздравление президента зачитал с телефона на церемонии награждения министр развития спорта Адхам Икрамов.

Чемпионский титул, завоёванный Музаффарбеком Турабоевым принесёт ему 2000 очков в мировом рейтинге и 1000 очков на пути к Олимпийским играм в Париже в 2024 году.

Спортсмен, занимающий в настоящее время 27-е место, войдёт в десятку лучших в мировом рейтинге, который будет объявлен после чемпионата.

Он стал самым молодым узбекским дзюдоистом (22 года), поднявшимся на пьедестал почёта и завоевавшим золотую награду на чемпионатах мира среди взрослых.

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