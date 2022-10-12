Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 11 октября провёл совещание по вопросам благоустройства махаллей и решения волнующих население вопросов, сообщила пресс-служба главы государства.

На заседании отмечалось, что в рамках программ текущего года из бюджета было выделено почти 29 трлн сумов на благоустройство 4100 махаллей, а также на решение проблем, связанных с детскими садами, школами, здравоохранением, водоснабжением, электроснабжением и канализацией.

Отремонтированы внутренние дороги в 434 махаллях. К 672 махаллям проведены сети питьевого водоснабжения. Построены 34 школы, реконструировано 338 и отремонтировано 360 школ, появилась возможность для обучения дополнительно 78 тысяч детей. Кроме того, обновлено 580 трансформаторов, 20 тысяч км электросетей, улучшено электроснабжение 1,5 миллиона жителей в 413 махаллях, говорится в сообщении.

«Политика и требование президента таковы: ни один гражданин не должен оставаться один на один со своими проблемами. Настроение населения — зеркало наших реформ и политики. Своевременное реагирование на каждую волнующую людей проблему независимо от её величины, её последовательное решение должны быть главным приоритетом руководителей всех уровней», — сказал Шавкат Мирзиёев.

По поручению президента рабочие группы посетили каждую из 9370 махаллей в стране и сформировали перечень проблем, волнующих население. Всего поднято 12 тысяч вопросов, связанных с внутренними дорогами (2300 обращений), питьевой водой и ирригационной системой (2000), электро- и газоснабжением (570), образованием (160) и медициной.

Решено направить в фонды «Обод кишлок» и «Обод махалла» 1,7 трлн сумов в течение месяца для строительства и ремонта объектов в 4979 махаллях. Проекты строительства и реконструкции должны быть утверждены в кенгашах народных депутатов. В случае необходимости до конца года будет выделен ещё 1 трлн сумов.

Глава государства также поставил задачу до конца года высадить в рамках общенационального проекта «Яшил макон» («Зелёное пространство») 75 миллионов фруктовых и декоративных деревьев, а весной 2023 года — ещё 125 миллионов саженцев. На основе прошлогоднего опыта объявлены 40 ударных дней по посадке деревьев с 20 октября по 1 декабря.

«Посадка деревьев должна проводиться с душой, стать неотъемлемой частью культуры нашего народа, наших махаллей», — сказал он.

Президент поручил хокимам областей осенью выделить 500 тысячам малообеспеченных семей по 10 саженцев фруктовых деревьев.

В апреле Шавкат Мирзиёев указывал, что в некоторых регионах работа по посадке деревьев была «организована для галочки и продолжается показуха». По его словам, зафиксированы случаи приписок в отчёте о высадке 5 миллионов саженцев, которые фактически не были высажены на местах.

Постоянный представитель Программы развития ООН в Узбекистане Матильда Димовска в сентябре заявила, что «Яшил макон» — это не просто посадка миллионов деревьев, а посадка миллионов деревьев в нужном месте и правильный уход за ними. Она также подчеркнула, что только тщательное планирование, продуманные и согласованные действия и устойчивые подходы к уходу за деревьями могут дать положительный результат. До этого Матильда Димовска также отмечала, что проекту «Яшил макон» требуется тщательное планирование и эффективная координация.