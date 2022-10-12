Mixed-use комплекс Livingood придерживается концепции live-work-play, что поможет жителям не только работать и жить в одном месте, но и отдыхать в общественных пространствах. Такими пространствами станут рекреационная зона общего резидентского пользования, а также руфтоп-площади на крышах 13 и 14 этажей.

Комплекс расположится в начале ул. Махтумкули, что сделает его флагманом нового квартала.





Live

Среди квартир комплекса выделяют несколько ключевых разновидностей — студии с одной, двумя или тремя комнатами, а также смарт-студии на 25,9 кв. м и комфорт-студии на 37,3 кв. м.



Рендер квартиры на девятом этаже

Work

Офисные пространства рассчитаны на площадь от 69 до 168 кв. м. По желанию покупателя могут быть объединены несколько площадей. Все помещения в бизнес-центре будут сданы с готовым типовым ремонтом, а для помощи размещающихся бизнесов будут привлечены специалисты управляющей компании, команда маркетинга и специалисты по недвижимости, связанные с арендой и продажей.



Офисное помещение с ремонтом

Play

Пространство рекреационной зоны, расположившейся на втором этаже, насчитывает 2000 кв. м. Эта локация создана, чтобы решить потребность в общении жителей жилой и деловой части комплекса.



Рендер бассейна в спа-зоне

На втором этаже будут размещены:

модульный коворкинг;

фитнес-центр;

столовая;

озелененная терраса;

комната для молитвы;

залы для переговоров;

ресторан;

кофейня;

спа-зона.



Рендер общественной террасы на втором этаже зоны рекреации

Старт продаж

На этапе котлована компания Novastroy планирует запустить особое предложение с ограниченным сроком.

Узнать о предложении можно по телефону для предварительной записи: (+998) 71−205−01−05.

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