В Андижане начали реконструкцию заброшенного парка «Нодирабегим» и восстановление высушенного озера, известного как Комсомольское озеро. Об этом «Газете.uz» сообщила пресс-служба хокимията Андижанской области.

Источник: Хокимият Андижанской области.

Общая площадь парка составляет 16 га, из них 6 га занимает озеро, хотя ещё в 1955 году Андижанский городской совет депутатов выделял для озера территорию в 14,5 га.

Как сообщили в областной администрации, долгое время парк был закрыт. В сентябре пользователь Twitter опубликовал сравнительные фотографии прошлого и текущего состояния территории.

После критики общественности место отдыха было решено восстановить, в том числе заполнить озеро водой. Работы начались 1 октября.

«По инициативе хокима области [Шухрата Абдурахманова] территории будет возвращено прежнее состояние. Парк станет хорошим местом для культурного отдыха граждан», — отметили в хокимияте.





Хоким Андижана Гафуржон Абдурахманов в беседе с «Газетой.uz» рассказал, что два месяца назад инвесторы из Индии посетили парк «Нодирабегим» и предложили организовать здесь медицинский кластер.

«Когда мы сообщили об этом хокиму области, он сказал, что решение должен принять народ. 10 дней назад по инициативе хокима началось благоустройство парка. По предложению и по требованию жителей восстанавливается озеро. Для озера открыли воду, через несколько дней оно будет полностью заполнено. На сегодняшний день здесь тренируются спортсмены, которые занимаются греблей на байдарках. Привезены лодки и аттракционы. Высаживаются хвойные и другие декоративные деревья», — сказал он.

По его словам, работы по благоустройству полностью завершатся в течение недели и парк станет местом семейного отдыха.

Почему парк оказался в таком положении

Бывший хоким Андижана Дилмурод Рахматуллаев своим решением от 7 декабря 2016 года выделил парк в пользование компании из Ташкента Green Land Invest сроком на 10 лет с возможностью продления и обязательством проведения реконструкции.

Но спустя год, 30 января 2017 года Рахматуллаев отменил предыдущее решение и передал парк «Нодирабегим» Qurilish-Lizing Servis сроком на 10 лет с возможностью продления и обязательством проведения реконструкции. Для этого компания взяла кредит в Шайхантахурском филиале НБУ в Ташкенте на сумму 14,5 млрд сумов. При этом в качестве залогового обеспечения в договор были включены здания и сооружения на территории парка.

Однако предприниматель не выполнил свои обязательства, а учредители Qurilish-Lizing Servis, как сообщается, расхитили аттракционы и оборудование.

В отношении учредителей компании и других лиц возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 167 (хищение путём присвоения или растраты в особо крупном размере), части 1 статьи 181−1 (преднамеренное банкротство), пункту «а» части 2 статьи 192−11 (злоупотребление должностными лицами негосударственной коммерческой или иной негосударственной организации своими полномочиями с причинением особо крупного ущерба) Уголовного кодекса Узбекистана.

Следствие продолжается, кадастровые документы парка изъяты прокуратурой. Сейчас хокимият работает над переводом парка на баланс городской администрации.

Хоким Андижанской области Шухрат Абдурахманов в аудиозаписи, распространенной в июне 2019 года, критиковал, используя нецензурные выражения, хокима Андижана Дилмурода Рахматуллаева.

«Этот в городе, Рахматуллаев, животное, подлец, убью его. Посажу на 20 лет. В прошлом году я попросил у президента деньги на парк имени Нодирабегим. Вчера разбираюсь: нет ни денег, ни строителей. Всё съел и убежал в Турцию. Сейчас мы поймали его и вернули», — говорил он.

Фото реконструкции

Фото пресс-службы хокимията Андижанской области.