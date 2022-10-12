До 30 ноября действует выгодное предложение «Осенний драйв» от официального дистрибьютора легковых автомобилей Hyundai в Узбекистане. Приобрести автомобили практически всего представленного в Узбекистане модельного ряда Hyundai можно с выгодой до 28 млн сумов.





Так, современные и безопасные кроссоверы Santa Fe и Tucson стали выгоднее на 9 млн сумов.

Элегантный седан Elantra вне зависимости от комплектации принесет своему новому владельцу массу приятных эмоций от комфортных поездок и выгоду в 20 млн сумов при приобретении.





Флагманский седан Sonata — воплощение инновационности и стиля — предложен с выгодой до 20 млн сумов.

Дебютант сезона — восьмиместный минивэн Staria — предлагается для приобретения с выгодой до 17 млн сумов.

Самый популярный кроссовер сентября среди Hyundai — Сreta — можно приобрести с выгодой до 28 млн сумов.





Все автомобили в наличии. Предлагается выбор цветовой палитры и комплектаций.

Приобрести автомобили можно как единым платежом, так и оформив рассрочку, лизинг или кредит со ставкой от 10% годовых.

Жители Ташкента могут приобрести автомобиль посредством услуги Trade-In.





На все автомобили представленной модельной линейки, приобретенные в официальных дилерских центрах, действует гарантия на 100 тысяч км или три года. Все дилерские центры Hyundai в Узбекистане работают по стандарту 3S: реализация автомобилей, сервисное обслуживание, продажа дополнительного оборудования и запасных частей.





Для приобретения автомобиля вы можете обратиться в ближайший дилерский центр. Сегодня в Узбекистане работают 12: 4 — в Ташкенте, остальные — в Андижане, Бухаре, Самарканде, Ургенче, Ангрене, Карши, Фергане, Намангане.





Задать интересующие вопросы по приобретению, сервисному обслуживанию и записаться на тест-драйв можно на сайте или по телефону: 1248.

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