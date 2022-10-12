Президент Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 12 октября прибыл с рабочим визитом в Астану, сообщила пресс-служба главы государства.

В аэропорту его встретили премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и другие официальные лица.

Напомним, 13−14 октября в Астане состоятся заседания Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и Совета глав государств СНГ. Президент выступит на обоих мероприятиях.

В повестку саммитов включены вопросы увеличения взаимной торговли и продвижения проектов промышленной кооперации, формирования эффективных транспортных коммуникаций, обеспечения продовольственной безопасности и противодействия изменению климата.

Программой пребывания президента Узбекистана предусмотрено также проведение ряда двусторонних встреч и многосторонних переговоров с руководителями делегаций стран-партнеров.

Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии известен как «форум диалога» между странами региона. Его цель — «расширение сотрудничества по обеспечению мира, безопасности и стабильности в Азии, борьба с незаконным производством и оборотом наркотических средств, расширение торгово-экономического сотрудничества», отметили в пресс-службе президента.

В этом саммите примут участие президенты Турции, Азербайджана, России, Ирака, Ирана, Катара, Палестины и всех стран Центральной Азии.