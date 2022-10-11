На чемпионате Азии по тяжёлой атлетике в Манаме (Бахрейн) узбекистанец Адхамжон Эргашев завоевал чемпионский титул, сообщила пресс-служба Министерства спорта Узбекистана.

Спортсмен, выступавший в весовой категории до 67 кг, показал лучшие результаты и завоевал две золотые медали, подняв 138 кг в рывке и 176 кг в толчке.

По сумме двух упражнений 314 (138+176) кг Адхамжон Эргашев также завоевал золото.

Серебро досталось тяжелоатлету из Индонезии Ясину Мухаммаду с результатом 303 (137+166) кг.

Третье место занял спортсмен из Таиланда Ануча Доунгсру — 301 (136+165) кг.





Кроме этой победы, в копилке сборной Узбекистана есть ещё 3 золотых и 3 бронзовых медали.

Напомним, Адхамжон Эргашев также удостаивался титула чемпиона мира в 2018 и 2019 годах.