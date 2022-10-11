Администрация США готова смягчить санкции против Венесуэлы и разморозить счета страны в своих банках, сообщает Wall Street Journal. В обмен Вашингтон требует, чтобы американская компания Chevron могла добывать и экспортировать нефть из Венесуэлы в США и Европу.

Власти США и Венесуэлы и некоторые оппозиционеры этой латинооамериканской страны разрабатывают соглашение, которое, как ожидается, высвободит сотни млн долларов венесуэльских средств, замороженных в американских банках. Это позволит Каракасу оплатить импорт продуктов питания, лекарств и оборудование для электросетей и водоснабжения.

Ради значительного ослабления санкций правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро должно возобновить давно прерванные переговоры со своей оппозицией, чтобы провести свободные и справедливые президентские выборы в 2024 году. Однако, если Мадуро со сторонниками откажется от переговоров с оппозицией, сделка сорвётся.

«Менять нашу санкционную политику без конструктивных шагов со стороны режима Мадуро мы не планируем», — заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон.

Если соглашение всё же заключат, Chevron снова будет добывать нефть в Венесуэле.

«Венесуэла обладает одним из крупнейших в мире запасом нефти. Это позволит США и Европе найти альтернативные источники энергии, потому что война России и Украины затянулась и перевернула топливный рынок. Если цены на нефть упадут, всё может измениться, но пока это лишь навязчивая идея», — считает эксперт по энергетике Латинской Америки в исследовательском Университете Райса Франсиско Мональди.

Переговоры Вашингтона и Каракаса должны завершиться к концу месяца.