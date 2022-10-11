Посольство Узбекистана в Киеве повторно призвало соотечественников воздержаться от поездок в Украину до урегулирования конфликта, говорится в сообщении дипмиссии.

Заявление опубликовано на фоне активизации ракетных обстрелов украинских городов со стороны России.

«Кроме того, в свете обострения ситуации на фронтах, а также высокой вероятности продолжения ракетно-артиллерийских ударов по всей территории Украины просим соотечественников покинуть страну, в целях личной безопасности», — говорится в сообщении.

Крупные города Украины, включая Киев, утром 10 октября подверглись массированным ракетным обстрелам. Власти сообщают о жертвах. Россия заявила, что нанесла «массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины».

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщил, что министерство решает вопрос о полной эвакуации своих сотрудников из посольства в Украине. «Сейчас вопрос стоит не о закрытии посольства, вопрос стоит об эвакуации сотрудников нашего посольства. Этот вопрос в ближайшие дни будет решен. Эвакуации, скорее всего, будет полная», — заявил он.