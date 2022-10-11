Trilliant — один из первых в Узбекистане бизнес-парков класса А+, выполненный по международным стандартам. Он станет путеводной звездой делового мира благодаря своей экологичности, долговечности и эстетичности. Будучи отмеченным компанией DP Architect из Сингапура, одним из крупнейших архитектурных бюро в мире, Trilliant выводит концепцию роскошного офиса на новый уровень — уникальное расположение в центре Ташкента и архитектурные особенности, которые опережают свою эпоху.

Спроектированный в соответствии с новыми потребностями развивающейся экономики Узбекистана, Trilliant вдохновлен современными и традиционными ценностями, такими как гостеприимство, успех и устойчивость.





Модель универсального использования — офисы, магазины, гостиница, а также зоны для спорта и отдыха — превращает Trilliant из офисного проекта в бизнес-центр высочайшего уровня. Trilliant состоит из двух офисных башен в 14 и 17 этажей, гостиничной башни в 17 этажей, конгресс-центра, уличных магазинов, ресторанов и кафе. Trilliant с его уникальными архитектурными особенностями готовится стать одним из первых проектов бизнес-парка класса А+ в Узбекистане.

Архитектура для эффективности и мотивации

Проект, разработанный с учетом будущих потребностей делового мира Узбекистана, возводится с учетом всех международных требований, предъявляемых к офису. Trilliant, архитектура которого ориентирована на продуктивность и мотивацию, с фасадом, позволяющим максимально эффективно использовать дневной свет, открывающимися окнами, высотой потолков 4,38 м, лифтом, преодолевающим этажи за 1,5 секунды, и многими другими инновационными функциями демонстрирует истинное понимание роскоши благодаря качеству материалов и успешному опыту.

Trilliant строится с учетом требований LEED Gold, одной из высоких международных аккредитаций в области устойчивого развития. Бизнес-парк претендует на право стать одним из первых проектов с сертификатом LEED Gold в Узбекистане.

Trilliant эффективно использует природные ресурсы благодаря низкому энергопотреблению, устойчивому ландшафту территории, станциям зарядки автомобилей, установкам по переработке отходов, системам утилизации и интеллектуальной технологии вентиляции, снижая при этом эксплуатационные расходы.





Проект с высокой окупаемостью инвестиций

Trilliant устанавливает новые правила и поднимает стандарты в деловом мире Узбекистана. Прежде всего проект привлекает внимание с точки зрения возврата инвестиций. Функциональная и долговечная архитектура Trilliant, которая уже стала одним из новых символов города, повышает уровень спроса и ускоряет возврат инвестиций.

Тот факт, что InterСontinental Hotels, одна из крупнейших в мире гостиничных сетей, выбрала Trilliant для своего нового отеля в Ташкенте, повышает ценность проекта, а сотрудничество с международными консалтинговыми компаниями JLL, TSP и Securitas увеличивает стоимостные показатели проекта.

На продажу и аренду выставлены 345 офисов и 34 коммерческих объекта — процесс реализации идет полным ходом. Trilliant, который станет путеводной звездой делового мира Узбекистана и связующим коридором мировой торговли со всеми ее возможностями, откроет свои двери для бизнеса и всех жителей Ташкента в декабре 2022 года.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−205−59−95.

E-mail: info@trillianttashkent.uz

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