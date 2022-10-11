Во дворе деревянного дома №54 третьего квартала массива «Спутник» тихо. Только шелест листьев старых деревьев вплетается в нашу беседу с местной жительницей Зульхумор-опой. Женщина очень хочет переехать, потому что дом её кренится на юг.

«Я могу в любой момент упасть под пол», — описывает она свою ванную, в которой гнилые доски проседают под весом чаши и человека, который в ней купается.

Фото: Мадина Аъзам / «Газета.uz».

Фото: Мадина Аъзам / «Газета.uz».

Фото: Мадина Аъзам / «Газета.uz».

Фото: Мадина Аъзам / «Газета.uz».

Фото: Мадина Аъзам / «Газета.uz».



Зульхумор-опа знает о заявлении хокима района Хаёта Инагамова о том, что переселение жителей «деревяшек» задерживается из-за моратория на вырубку деревьев. Однако женщина уверена, что речь о больших деревьях, которые редко встречаются внутри кварталов.

«Я работаю в „Солнечном городе“ (водно-развлекательный комплекс в этом районе — ред.). Там внутри есть чинары. Когда его строили, их никто не трогал. Поэтому строить можно, не трогая большие деревья, — уверена женщина. — А во дворах в основном плодовые деревья растут».

Фото: Мадина Аъзам / «Газета.uz».



В сотне метров от дома №54 стучат молотки местной стройки. Там тянут вверх многоэтажный жилой дом. Через тротуар от серого строительного забора растёт и ничему не мешает исполинский платан. Дерево раскинуло свою крону над улицей, которая именуется в его честь, — Чинор. Верхние ветки высоких деревьев сплетаются над проезжей частью, образуя аллею. Место чем-то напоминает почивший в 2009 году сквер.

Фото: «Газета.uz».

Фото: Абдурахим Раззаков.

Фото: Абдурахим Раззаков.

Фото: Фарангиз Камалова.

Фото: Хувайдо Ибрагимова.



По воспоминаниям одного из жителей «деревяшек», 87-летнего Гуломожна Кенжаева, в 1966 году местность, где появился массив «Спутник», была заболоченной. Чинары и дубы посадили строители и жители нового района. Сам Гуломжон Кенжаев тоже участвовал в строительстве «деревяшек», а в своём дворе посадил цветы и пустил по забору живую изгородь. Он, как и многие старики, с терпением относится к обжитому гнезду, но молодые отзываются о нынешних условиях жизни с грустью.

Гуломжон Кенжаев. Фото: Мадина Аъзам / «Газета.uz».

Фото: Мадина Аъзам / «Газета.uz».

Фото: Мадина Аъзам / «Газета.uz».

Фото: Мадина Аъзам / «Газета.uz».

Фото: Мадина Аъзам / «Газета.uz».



"Сейчас в нашей трёхкомнатной квартире подрастает уже четвёртое поколение, — рассказывает невестка Гуломжона Кенжаева Ховажон Шарипова. — Нас шестеро человек в семье. Места критически мало. Мы вынуждены тесниться в узких комнатках и ждать очередь в туалет. Я даже не могу пригласить домой гостей, потому что нам негде их встречать".

Женщина переехала сюда в 1986 году. По её словам, в деревянных коттеджах жилось неплохо, особенно в летний зной и сильные морозы. Но помимо тесноты и ветхости, в деревянных домах небезопасно жить. Они легко воспламеняются, а шиферная крыша затрудняет тушение огня.

Фото: Мадина Аъзам / «Газета.uz».



«Пожары возникали по разным причинам: неосторожность жильцов или несчастный случай. Огонь мгновенно поглощал весь дом, а пожарные не могли его потушить. Пара деревяшек вместе с людьми сгорели во время таких пожаров. Спасти их не удалось, они застряли внутри», — рассказала Ховажон Шарипова.

Она добавила, что у всех жителей «деревяшек» установлены водонагреватели, потому что горячего водоснабжения здесь нет. Система отопления, по словам женщины, налажена, но коммуникации иногда выходят из строя.

«У жителей деревяшек очень много своих „жильцов“ — это клопы, тараканы, мыши, — рассказала продавец газет в местном киоске Любовь. — У меня появилась аллергия на клопов. Ночью просыпалась от того, что воздуха не хватает. [Никакие средства], купленные на базаре, не помогают. Пришлось вызвать службу. С нас взяли почти 600 тысяч за двухкомнатную квартиру. Но, понимаете, от них никак не избавиться. Клопы любят дерево. Пока эта жидкость на стенах есть, они не выходят. Потом они снова вылезут».

С такой же проблемой живёт Хуршида Худайназарова с девятого квартала. Аэрозоли от насекомых и расставленные по квартире мышеловки — угроза безопасности для её детей.

Хуршида Худайназарова. Фото: Мадина Аъзам / «Газета.uz».

Фото: Мадина Аъзам / «Газета.uz».

Фото: Мадина Аъзам / «Газета.uz».

Фото: Мадина Аъзам / «Газета.uz».

Фото: Мадина Аъзам / «Газета.uz».



«Мы переехали сюда в 2015 году, — рассказала женщина. — Первые пять лет здесь можно было жить во вполне человеческих условиях. Потом наш дом начал разваливаться: трубы начали гнить, полы трескаться и проваливаться, а с потолка во время дождей постоянно капала вода. Затем он и вовсе продырявился, накренился в одну сторону. Мы попытались залатать его деревянными досками, но не знаем, надолго ли их хватит. Нам страшно ходить по дому, потому что кажется, что он вот-вот обрушится на нас».

Доступные цены на квартиры в «деревяшках» и перспектива получить новое жильё после сноса для многих послужили причиной приобрести здесь недвижимость. Одна из местных жительниц Татьяна Писаренко переехала сюда в 2013 году из Чиланзарского района Ташкента. Сейчас женщина ждёт переезда.

Татьяна Писаренко. Фото: Мадина Аъзам / «Газета.uz»



"Дома уже шатаются. Их давно пора сносить, — говорит она. — В середине лета нас вызывали в махаллинский комитет, проводили опрос среди жителей. Насколько мне известно, 80% проголосовавших были за снос. У нас ещё спрашивали, хотим ли мы квартиру в новостройках или деньги. Мы обрадовались, услышав новость о переселении".

«О том, что „деревяшки“ будут сносить, говорили ещё 30 лет назад, когда я сюда переехал, — вспоминает 77-летний житель массива Борис Рахимов. — Переезжать отсюда уже как-то неохота. Тут всегда царят тишина и покой. Поэтому стоит сделать капитальный ремонт, и „деревяшки“ простоят ещё столько же», — уверен он.

Борис Рахимов. Фото: Мадина Аъзам / «Газета.uz».

Продавщица газет Любовь тоже отмечает сносное состояние некоторых «деревяшек». Она рассказывает, что среди местного населения ходит молва: доски домов, снесённых при строительстве метро, не были гнилыми и даже пахли смолой.

Разваливающиеся же дома пришли в такое состояние из-за того, что многие жители не уплачивают обязательные взносы в товарищества собственников жилья, считает Любовь.

Фото: Хувайдо Ибрагимова.



«Если бы все платили, дома содержали бы в нормальном состоянии. Но я не думаю, что сейчас с ними уже можно что-то сделать».

При этом женщина уверена, что жители первых этажей с меньшей охотой согласятся на переезд.

«У них там огороды. Они бассейн сделали, качели поставили, с детьми могут погулять. А в 16-этажке кто разрешит такое делать? Мы тоже жили в городе. Там шумно и грязно. Здесь хоть зелень есть, люди как на дачах живут. Нам же все озёра в городе высушили, — говорит она о балансе в городском развитии. — Я этим летом с детьми ни разу в бассейн и не сходила. Дорого, да и не нравится мне в бассейнах. Тут раньше в парке озеро было. Мы там гуляли и не нашли его даже».

Тем не менее, Любовь очень хочет переехать. Только сетует на неизвестность и неопределенность, в которой держат жителей. И на качество строительства новостроек.

Фото: Хувайдо Ибрагимова.



«Вон построили дома через дорогу (от улицы Кипчак — ред.), а сколько разговоров, что у кого-то стена упала, у кого-то ванная провалилась. У нас же так строят. Доверия нет к такому строительству. Поэтому многие думают, что лучше по-старому, чем в дом, который рассыпется», — делится Любовь.

«Знаешь, как здесь раньше красиво было? Люди заходили сюда летом как в холодильник, — говорит жительница четвертого квартала Валентина Савченко. — Три года назад у нас тут деревья взяли и обрезали. И ночью пилили: рубили, вывозили, рубили, вывозили. Мы ходили жаловаться в хокимият, и теперь никого к деревьям не подпускаем. Такую красоту нельзя убивать. Вместо блока монолитных новостроек, лучше бы это место превратили в парк. Дети бы тут играли, а взрослые отдыхали. Мы согласны переехать в районы поближе, лишь бы спасти эти деревья».

Фото: Мадина Аъзам / «Газета.uz».

Фото: Мадина Аъзам / «Газета.uz».

Фото: Мадина Аъзам / «Газета.uz».

Фото: Мадина Аъзам / «Газета.uz».

Фото: Мадина Аъзам / «Газета.uz».



Журналист Никита Макаренко, проведший на массиве «Спутник» детские годы, в беседе с «Газетой.uz» отметил, что сегодня это самое зелёное пятно на спутниковом снимке Ташкенте.

«Ничего зеленее в Ташкенте не осталось. И каждый, кто туда приезжает, понимает, что это совершенно другой город с климатической точки зрения, тут совсем другой микроклимат, потому что на „Спутнике“ всегда тень. Деревья покрывают весь массив», — сказал Никита Макаренко.

Фото: Мадина Аъзам / «Газета.uz».



По его мнению, реновация массива должна стать образцом бережного отношения к сложившейся экосистеме. Застройщик, который получит этот проект, на примере реновации одного квартала должен показать гражданам, как можно сохранить экосистему, улучшив условия жизни местного населения, считает Никита Макаренко.

«Этот район нужно превращать не в массив многоквартирного высотного строения, а сделать вот таким двухэтажным, с жильем таунхаусного типа. Потому что просто вычеркнуть одну „деревяшку“ и построить на её месте точно такую же двухэтажную, — я думаю, это не проблема для деревьев. И такое строительство в „Спутнике“ велось — эти дома часто горят, можно даже заметить такие проплешины, где стоял дом, и иногда на этом же месте строятся какие-то магазины, кафешки, и это особо экосистеме не вредит».

Никита Макаренко предположил, что при реализации такого сценария «Спутник» имеет все шансы стать районом с самой дорогой недвижимостью в столице, потому что таунхаусы фактически будут располагаться в лесу.

Фото: Мадина Аъзам / «Газета.uz».



"Такой проект нужно делать, но ни в коем случае не строительство домов по типу того, что сейчас строится в Янгихаётском районе. И, конечно же, нужно подумать про какие-то социальные гарантии в случае такого проекта для текущих жильцов: где они будут жить и как. Всё должно быть решено полюбовно. Джентрификация нигде не проходит безболезненно, и к этому нужно очень-очень хорошо готовиться. Я не думаю, что нам есть куда торопиться", — сказал он.

В заключение Никита Макаренко предложил поставить на чашу весов вопрос о том, что важнее для граждан: квадратные метры жилой площади или невероятный зеленый массив, который растёт уже почти 60 лет.

«Есть ли у нас ещё 60 лет, чтобы вырастить такой массив?» — задался вопросом журналист.

Хоким Янгхаётского района Хаёт Инагамов на встрече с корреспондентом «Газеты.uz» заверил, что терять деревья никто не хочет. По его словам, пару лет назад ради сохранения деревьев был изменён проект строительства надземного метро. Изначально планировалось сомкнуть в кольцо Сергелийский участок Чиланзарской линии с Куйлюкской веткой. Однако проект пересмотрели, так как под угрозой оказались 500 деревьев.

«Я обещаю, что 99% чинар я сохраню, — сказал Хаёт Инагамов о сохранении деревьев в ходе переселения жителей „деревяшек“. — Я сам не хочу их убирать. И Джахонгир Абидович (Артыкходжаев, хоким Ташкента — ред.) тоже не хочет».

По его словам, сейчас на массиве «Спутник» растёт порядка 5000 огромных платанов и дубов. Однако точное количество ещё не подсчитано, отметил глава района.

Фото: Мадина Аъзам / «Газета.uz».



"Снести «деревяшки» без повреждений можно, но построить ничего нельзя. Котлован не сможем копать. Природу хотим сохранить, поэтому рассматриваем варианты", — сообщил Хаёт Инагамов.

Он уточнил, что для расселения 15 764 жителей «деревяшек» необходимо строительство 178 360 кв. м жилья. Сколько квадратных метров разрешат возводить застройщику, пока неизвестно. Однако уже сейчас предлагается строить дома на пустырях в обход 60-летних растений и высотой не более 16 этажей.

«Вот видите, тут мусорка есть. Вокруг неё больших деревьев нет. Мусорку можно перенести, а на её месте дом построить», — сказал хоким. По его предположениям, переселение жителей «деревяшек» может начаться уже в следующем году.

Хаёт Инагамов добавил, что рядом с хокимиятом находится парк с сотнями огромных чинар и дубов. Его планируется благоустроить и открыть в следующем году. В этом району не хватило денег.

Фото: Муродбек Юсупов.

Фото: Муродбек Юсупов.

Фото: Муродбек Юсупов.

Фото: Муродбек Юсупов.

Фото: Муродбек Юсупов.



«За два года мы посадили 50 тысяч деревьев. 90% из них живы, — заявил Хаёт Инагамов. — Потому что мы себе задачу такую поставили: сначала полив делаем, потом сажаем».

При этом хоким Янгихаётского района отметил, что жителей «деревяшек» можно расселить только в домах, построенных на этой же территории, поскольку свободных земель в округе нет — все участки уже проданы застройщикам.