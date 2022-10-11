Вдохновленный египетскими пирамидами проект Piramit Tower, строительство которого началось в Ташкенте в октябре 2021 года, порадует инвесторов планом Piramit Plan в честь первой годовщины. Как новое место встреч города, Piramit Tower стал одним из впечатляющих проектов Узбекистана. Жилой комплекс состоит из резиденций, офисов и торгового центра в 47-этажной 185-метровой башне в Яккасарайском районе.





Piramit Tower привлекла большое внимание инвесторов благодаря своему расположению недалеко от аэропорта и центра Ташкента с социальными зонами, roof bar и рестораном, infinity-бассейном, тренажерным залом, мини-гольфом, PlayStation, кинотеатром, спа-центром, сауной и турецкой баней. Проект, разработанный ведущими архитекторами мира в современном и универсальном дизайне, готовится стать фаворитом инвесторов благодаря своему новому плану Piramit Plan.

Финансовый план Piramit Plan, который привлечет внимание инвесторов, состоит из восьми основных, независимых друг от друга планов выплат. План Piramit, реализованный с учетом более полувекового опыта Koç Construction, был создан как новая удобная для инвесторов финансовая система, которая будет показана в качестве примера в Узбекистане со структурой восьми различных планов платежей, которые варьируются в ее рамках.

«Благодаря 53-летнему строительному и финансовому опыту Koç Construction создали план Piramit Plan с целью более легкого объединения инвесторов в лучшем проекте, с лучшей архитектурной концепцией и самым престижным местом. Piramit Tower за короткое время стал очень популярным проектом. Все, с кем мы разговаривали, хотели купить квартиру или офис в Piramit. И именно для них мы разработали финансовую систему в Узбекистане, которая распространится по всему миру», — отметил председатель правления Koç Construction Али Сарыкоч.

Он также поделился информацией о специальной акции к первой годовщине проекта.





План Piramit Plan подаст пример миру

«С нашей уникальной концепцией, которую мы создали в архитектуре, мы объединили дом, бизнес и магазины с помощью одной кнопки лифта. Мы переносим архитектурный успех, которого мы достигли в жилых домах, офисах и местах общего пользования, в финансовую сферу. Мы создали гибкую финансовую концепцию, которую можно адаптировать под любой бюджет: от предложений с нулевым первоначальным взносом до равной рассрочки», — поделился информацией о Piramit Plan Али Сарыкоч, заявив, что финансовые модели, которые они создали в Узбекистане, послужат примером во всем мире.

Али Сарыкоч также заявил, что в ближайшем будущем Узбекистан станет одной из величайших экономических и стратегических держав мира.





«Мы гордимся подписанием такого символического проекта в Узбекистане, который станет сверхдержавой будущего. Для нас самое большое счастье — строить и оставлять след таким проектом на нашей Родине. Мы хотели поделиться своей радостью с нашим народом, новой финансовой моделью, которую предлагает Piramit, который показан как один из самых популярных проектов в Ташкенте», — подчеркнул Али Сарыкоч.

Восемь различных планов: от нулевого первоначального взноса до равных платежей

В плане Piramit Plan есть восемь различных основных концепций оплаты, которые были созданы с учетом инвестиционного комфорта владельцев Piramit Tower. Подробная информация о гибких финансовых предложениях плана Piramit Plan ждет инвесторов в Piramit Ofis. Целью плана является обеспечение более комфортного доступа к привилегиям Piramit: от нулевого первоначального взноса до плана промежуточных платежей, от плана равных платежей до периодических платежей.





О Piramit

Возводимая в Яккасарайском районе, в центре Ташкента, по заверению группы компаний Koç, 47-этажная Piramit Tower высотой 185 м готовится стать проектом-символом Узбекистана с резиденцией, офисом и торговым центром. Дополнением к концепции, подготовленной одними из величайших архитекторов мира, c множеством привилегий, таких как спа, сауна, турецкая баня, PlayStation, мини-гольф, кинотеатр, игровая и развлекательная зона, настольный теннис, бильярд, infinity-бассейн, roof-кафе и ресторан, конференц-залы, также стал Piramit Plan, ставший примером для мировой строительной индустрии. Piramit Tower, которая станет новым местом встречи в Ташкенте, будет передана своим владельцам в 2024 году.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 78−777−33−33.

Адрес: Яккасарайский р-н, ул. Шота Руставели, 53Б.

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