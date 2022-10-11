НАТО проведёт ежегодные учения по ядерному сдерживанию на следующей неделе «после угроз президента России Владимира Путина о применения ядерного оружия», сообщил Financial Times.

«Это плановые учения, которые проводятся каждый год, чтобы наши силы сдерживания оставались надёжными и эффективными. Завуалированные ядерные угрозы президента Путина опасны и безответственны. Россия знает, что ядерную войну невозможно выиграть и нельзя вести», — заявил на пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В недельных учениях примут участие 14 стран-членов альянса НАТО. На них задействуют самолёты, способные нести ядерное оружие, а также самолёты-разведчики и самолеты-дозаправщики. На учениях проведут проверку оборудования и подготовку персонала.

«Мы внимательно следим за ядерными силами России, и мы пока не наблюдаем никаких изменений в российской ядерной политике, но сохраняем бдительность», — добавил Йенс Столтенберг.

Напомним, 30 сентября Владимир Путин выступил с речью по случаю подписания договоров о принятии в состав Российской Федерации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также занятых Россией территорий Запорожской и Херсонской областей.

В своей речи он отметил: «США — единственная страна в мире, дважды применившая ядерное оружие, уничтожив японские города Хиросиму и Нагасаки. Кстати говоря, создали прецедент».

Неделей ранее, в день подписания указа о частичной мобилизации в России, Владимир Путин сказал, что со стороны стран Запада начался ядерный шантаж, звучали намерения применить против РФ оружие массового поражения.

«Те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону», — сказал тогда президент России.