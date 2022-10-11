Группа студентов из Узбекистана, обучающихся в Курском государственном медицинском университете в России, распространила в социальных сетях видеообращение к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

По их словам, поскольку Курская область граничит с Сумской областью Украины, эффект «спецоперации» ощущается и в районе, где учатся студенты.

«Снаряды попадают в Тёткино каждый день. Что ещё хуже, Курская атомная электростанция, которая находится в 30 км от нас, уже трижды подвергалась атаке (о трёх терактах, якобы совершенных на Курской АЭС спецслужбами Украины, ранее заявил президент России Владимир Путин — ред.)», — сообщил один из студентов.

Он также отметил, что в соседнем Белгороде большую часть населения эвакуировали, а учебу перевели в онлайн.

Кроме того, студент упомянул, что в марте, «когда ситуация ещё была стабильной», Казахстан вернул своих студентов на учёбу домой.

«Уважаемый Шавкат Мирзиёев, просим вас перевести нашу учёбу в медицинские вузы Узбекистана», — призвали студенты.

Министерство иностранных дел Узбекистана вечером во вторник сообщило, что дипломаты посольства Узбекистана в России выехали в Курскую область «для изучения ситуации и решения имеющихся проблем».

«О результатах сообщим дополнительно», — заявили в МИДе.