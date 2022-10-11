Новый оператор системы теплоснабжения столицы Veolia Energy Tashkent по просьбе «Газеты.uz» рассказал, планируется ли в будущем отказаться от плановых отключений горячей воды в межсезонье.

— Каждую весну и осень ташкентцы сталкиваются с пятидневными отключением горячей воды. Мы знаем, что в это время идет подготовка к следующему отопительному сезону. Но для чего необходим этот процесс? Что происходит в это время? Почему без него нельзя обойтись?

— Компания Veolia (Франция) посредством дочерней компании ИП ООО «Veolia Energy Tashkent» является оператором системы теплоснабжения Ташкента с 1 июля 2022 года и отвечает за поставку тепловой энергии для потребителей Ташкента, производимой теплоснабжающими предприятиями, такими как ГУП «Toshkent Issiqlik Markazi» (ГУП «Таштеплоцентраль») и АО «Toshkent Issiqlik Elektr Markazi» (АО «ТашТЭЦ»).

Плановый ремонт теплосетей, по которым Veolia Energy Tashkent транспортирует тепловую энергию от теплоснабжающих предприятий до потребителей, проводится по окончании отопительного сезона и в преддверии следующего отопительного сезона. В системе теплоснабжения таким временным промежутком является неотапливаемый период, когда отопление уже отключено.

При плановых ремонтах проводятся работы, которые не могут быть выполнены в процессе эксплуатации трубопроводов. Это замена труб большого диаметра (магистральные трубы), замена арматуры, ремонт неподвижных опор, замена компенсаторов, а также устранение выявленных в процессе эксплуатации дефектов в системе теплоснабжения и другое.

Параллельно с плановыми ремонтами тепловой сети теплоснабжающими предприятиями также проводятся плановые ремонты своего теплогенерирующего оборудования, которые могут включать в себя замену приборов учёта, замену труб, ремонт сетевых насосов, ремонт регуляторов, установку нового оборудования и т. д.

Обязательные испытания и осмотры также проводятся во время плановых остановов теплосетей. В случае с тепловыми сетями это гидравлические испытания. Эти испытания проводятся с целью выявления наиболее слабых и уязвимых мест тепловой сети и их устранения. Всё это делается для того, чтобы теплосети работали более надёжно и с меньшими потерями тепла.

Во всех случаях прилагаются усилия для мобилизации как можно большего количества персонала компании и выполнения как можно большего количества ремонтов за один останов. В настоящее время Veolia Energy Tashkent выполняет большую часть работ собственными силами, но для большей концентрации работ или комплексных работ привлекаются и подрядные организации, работающие в Ташкенте.

Пока тепловые сети не соответствуют тем стандартам качества, на которые нацелена Veolia Energy Tashkent. В тепловых сетях много дефектов. Цель Veolia Energy Tashkent — поэтапный переход от открытой системы теплоснабжения к закрытой системе теплоснабжения, что позволит значительно сократить энергоресурсы на выработку тепловой энергии.

— Как Veolia Energy Tashkent планирует модернизировать существующую систему?

— Veolia Energy Tashkent стремится к модернизации системы теплоснабжения с целью сокращения временного отрезка отключений, но при этом нужно отметить, что полностью избежать отключений не получится в силу технологической специфики системы теплоснабжения. Тем не менее, компания ставит перед собой целью сокращение количества отключений в силу проводимых работ, которые заключаются в устранении дефектов на тепловых сетях, что позволит сократить остановы теплосетей.

Veolia Energy Tashkent предусмотрела технологические изменения в системе теплоснабжения, которые позволят сократить время отключений в теплоснабжении особо социально значимых объектов — больниц, социальных учреждений или гостиниц.

Компания также запланировала инвестиции в мобильные котельные, которые должны обеспечивать горячей водой и тепловой энергией в случае перебоев с теплоснабжением. Это разработанная компанией Veolia технология автономного производства тепловой энергии, которая позволит обеспечивать тепловой энергией часть потребителей в случае аварии на тепловых сетях, в системе газоснабжения или аварии теплогенераторов.

Эти инвестиции предусмотрены с 2024 года, и в перспективе компания должна подготовить 10 мобильных котельных.