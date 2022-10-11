В 10-ю годовщину Международного дня девочек Детский фонд ООН и партнеры призвали увеличить инвестиции в лидерство и расширение прав и возможностей девочек путем развития навыков в области науки, технологий, инженерии и математики (STEM), говорится в сообщении на сайте ЮНИСЕФ.

«В Узбекистане и по всей Центральной Азии девочки по-прежнему недостаточно представлены или полностью исключены из основных возможностей обучения в областях STEM и IT из-за негативных норм и гендерных стереотипов в отношении девочек, которые сохраняются из поколения в поколение», — заявили в ЮНИСЕФ.

«Необходимо инвестировать в сокращение гендерного разрыва в STEM и продвижение лидерства и расширения прав и возможностей девочек», — сказал глава представительства Детского фонда ООН в Узбекистане Мунир Мамедзаде. — Сокращение гендерного разрыва в охвате цифровыми технологиями расширяет возможности девочек. Они изучают навыки, необходимые для участия в цифровой экономике, становятся финансово грамотными и самодостаточными, что в конечном итоге повысит человеческий капитал и будет способствовать росту и развитию Узбекистана".

В Узбекистане девушки и молодые женщины составляют большую часть лиц, не охваченных в сфере занятости, образования или профессиональной подготовки (NEET), что делает их более уязвимыми к социальной изоляции, отметили в ЮНИСЕФ.

После завершения обязательного среднего образования 56% молодых людей в возрасте 19−24 лет входят в группу NEET (69% женщин и 33,4% мужчин). Уровень NEET для молодых женщин быстро увеличивается, когда они достигают возраста 18 лет и заканчивают обязательное среднее образование (с 1,7% до 69%).

Кроме того, между девочками и мальчиками сохраняется значительный разрыв в компьютерной грамотности, а также в доступе и использовании интернета, напомнили в ЮНИСЕФ.

Доля женщин, не владеющих компьютером, в Узбекистане составляет 43,5% по сравнению с 30% среди мужчин. Доля девушек и молодых женщин в возрасте 14−30 лет, никогда не пользовавшихся интернетом, составляет 68%. Основными причинами неиспользования интернета среди молодежи являются плохая связь, отсутствие собственных гаджетов и высокая стоимость интернета.

Для девушек и молодых женщин доступ также затруднен из-за социальной стигматизации, подчеркнули в ЮНИСЕФ. При этом недостаточная представленность молодых женщин в областях STEM снижает их перспективы на трудоустройство, считают в Детском фонде ООН.

«Девочки с инвалидностью особенно подвержены риску неполучения образования и профессиональной подготовки и не обладают минимальной цифровой грамотностью для безопасной навигации на цифровых платформах, что ограничивает возможности получения образования и трудоустройства в будущем. Показатель NEET среди молодых людей с различными формами инвалидности составляет 77%, а среди лиц с тяжелыми формами инвалидности он достигает 91%», — говорится в сообщении.

В Узбекистане ЮНИСЕФ совместно с IT-парком реализует бесплатную комплексную программу обучения цифровой грамотности и графическому дизайну в центрах информационно-коммуникационных центрах в Карши, Термезе, Нукусе и Ташкенте для повышения лидерских качеств и расширения возможностей девочек в областях STEM.

Среди участников также есть девочки с нарушениями зрения, слуха и физической инвалидностью. «В дополнение к обучению девочек и молодых женщин важным технологическим навыкам, программа знакомит девочек с концепциями гендерного равенства и инклюзии, а также с тем, как пагубные гендерные стереотипы влияют на выбор девочек в жизни», — подчеркнули в ЮНИСЕФ.

Исследования показали, что примеры женщин для подражания в STEM могут оказать глубокое влияние на решения девочек заниматься и продолжать образование и карьеру в этих областях, поэтому программа также связывает девочек с такими лицами для их мотивации в области высоких технологий.

ЮНИСЕФ определил следующие основные элементы расширения прав и возможностей девочек в Узбекистане и за его пределами:

Поддержка лидерства девочек-подростков, чтобы они были в авангарде усилий по изменению, в том числе посредством того, чтобы слышать их голоса, отвечать на их просьбы и создавать условия для их участия в процессе принятия решений. Увеличение ресурсов и инвестиций для девочек-подростков, в том числе для сетей и организаций, поддерживающих качественное и инклюзивное образование и уделяющих приоритетное внимание их благополучию. Улучшение доступа к инклюзивным услугам, ориентированным на девочек-подростков, и их использование в любое время, но особенно в условиях кризисного реагирования и восстановления.

С докладами ЮНИСЕФ «Молодежь Узбекистана: вызовы и перспективы» и «Построение системы социальной защиты, соответствующей интересам детей и молодежи, в Узбекистане», цифры из которых приводятся выше, можно ознакомиться на сайте фонда.