Первый заместитель председателя Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Умарбек Халилов и заместитель Исломбек Бокижонов освобождены от должностей, сообщили «Газете.uz» два независимых источника.

Увольнение произошло на совещании в Администрации президента во вторник, в преддверии видеоселекторного совещания 11 октября под председательством главы государства Шавката Мирзиёева о проделанной работе и дальнейших задачах в области благоустройства махаллей и реализации проекта «Яшил макон» («Зеленое пространство»).

Умарбек Халилов занимал свой пост с января 2022 года и отвечал за охрану биоразнообразия, выдачу квот на охоту на диких животных и сбор растений и другие сферы, а Исломбек Бокижонов с апреля 2020 года курировал в том числе сферу переработки бытовых отходов.

На запрос «Газеты.uz» в пресс-службе комитета заявили, что на данный момент «не могут сказать что-то конкретное».