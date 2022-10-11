На торговой платформе E-auksion 10 октября завершились торги за имущественные комплексы №1 и №2 бывшей прядильно-ткацкой фабрики «Бухоротекс».

Здания и сооружения площадью 115 тысяч кв. м. были оценены в 90,66 млрд сумов, а земельные участки в 17,59 га — в 13,8 млрд сумов. В итоге лот был выставлен на торги со стартовой стоимостью в 104,4 млрд сумов.

Вид с космоса на бывшую фабрику. Google Maps.

В течение 13,5 минут торгов поступило всего лишь одно ценовое предложение от Bukhara Next Generation Product, предложившая 109,96 млрд сумов. В итоге эта компания была объявлена победителем аукциона.

При полной оплате суммы в течение одного месяца с даты заключения договора покупателю предоставляется скидка, равная основной ставкеЦентрального банка (сейчас — 15%).

Фото: АУГА.

До этого имущественные комплексы выставлялись на продажу шесть раз с начала августа, но все они были признаны несостоявшимися из-за несоответствия требованиям положения.

Как пишет Spot, «Бухоротекс» — в прошлом одно из крупнейших предприятий легкой промышленности области. В 2006 году фабрика была продана за 1 млн долларов компании Sanko holding, которая планировала вложить более 61 млн долларов инвестиций и создать в течение четырех лет крупный текстильный комплекс, но уже в 2007 году компания была признана банкротом, а в 2014 лишилась печатей и штампа.

Фото: АУГА.

По данным E-auksion, предприятие, которое было объявлено банкротом, пустовало 10 лет. В 2015 году оно было передано по нулевой стоимости под инвестиционные обязательства свыше 30 предпринимателей. Но из-за их невыполнения в 2021 году договор был отменен, говорится в сообщении. Хотя ранее сообщалось об успешных проектах на базе бывшей фабрики.

Кто покупатель





Bukhara Next Generation Product зарегистрирована 4 октября 2022 года — за 6 дней до проведения аукциона. Основной вид деятельности — производство электробытовых приборов. Учредителями указаны Шохрух Тохирович Рузикулов (10%) и Next Generation Product (90%). В свою очередь, учредителем последней компании является Artel Electronics.

Шохрух Рузикулов также является председателем правления компании Artel Electronics.

Товарным знаком Artel владеет Artel Electronics, но заявку на него подавала компания J-United Group, учреждённая хокимом Ташкента Джахонгиром Артыкходжаевым (ранее бренд принадлежал его компании).