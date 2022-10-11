Дзюдоист Давлат Бобонов завоевал золотую медаль на чемпионате мира по дзюдо, который проходит в эти дни в Ташкенте, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

В поединке за выход в финал узбекистанец выступил против действующего олимпийского чемпиона из Грузии Лаши Бекаури, который одолел его в полуфинале турнира в Токио. Тогда Бобонов выиграл бронзовую медаль, а Бекаури стал обладателем «золота».

В этот раз Бобонову удалось взять реванш и превзойти своего соперника.

В другом полуфинальной встрече Лука Майсурадзе из Грузии проиграл итальянцу Кристиану Парлати.

Изначально ожидалось, что финал будет «грузинским», но в итоге в бою за «золото» встретились Давлат Бобонов и Кристиан Парлати. Узбекистанец начал поединок очень активно, не переставая проводить атаки. Даже если они не получались, это мешало сопернику проводить контратаку. Из-за пассивности Парлати получил несколько предупреждений «шидо», а по истечении времени победа была присуждена Бобонову.

Это была первая медаль, завоёванная сборной Узбекистана за 5 дней соревнований, сообщил корреспондент «Газеты.uz».

После соревнований Давлат Бобонов в интервью журналистам рассказал, с каким настроем выходил на финальный бой.

«Когда я выиграл в полуфинале, подошёл премьер-министр Абдулла Арипов и сказал, что президент лично будет наблюдать за финальным матчем. Это высокая мотивация для спортсмена. Я вышел в финал с этими словами. Я не имел права проиграть, когда смотрел президент. Вообще я выступаю на чемпионате мира во второй раз. В прошлом году я проиграл в финале чемпионата Венгрии. Если в этом году было 100-процентное давление, то за счёт этого [наблюдения президента] давление было ещё сильнее. Слава богу, справился», — сказал он.

Также чемпион мира заявил, что ему удалось взять реванш у сильнейшего соперника, с которым боролся до финала.

«Среди моих соперников, которые боролись до финала, самым сильным был Бекаури из Грузии, которому я уступил на Олимпиаде в Токио. Я победил его в полуфинале. У нас с ним был счёт 1:1. Сегодня состоялся матч-реванш этой Олимпиады. Борьба со всеми спортсменами была одинаковой. Возможно, я пролил больше пота с [Бекаури]. Потому что у меня была досада за то поражение на Олимпиаде, даже если он меня не повалил. Внутри меня были боль и агрессия. А сейчас я ничего не чувствую», — засмеялся он.





По итогам 10 октября Узбекистан с одной золотой медалью расположился на шестом месте в общем зачёте. Лидирует Япония с пятью золотыми, тремя серебряными и двумя бронзовыми медалями.

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