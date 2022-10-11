Водитель BMW, на днях ставший причиной крупного ДТП на улице Махтумкули в Яшнабадском районе Ташкента, в котором погибли два человека, рассказал, как его машина вылетела на встречную полосу через разделительный бордюр.

«Я ехал по третьей полосе. Автомобиль Gentra, ехавший по средней полосе, перестроился на мою полосу. Я переехал на среднюю полосу, а он решил вернуться на свою полосу. Возвращаясь, он зажал меня, я нажал на тормоз, а дальше не знаю… Машина поплыла и полетела вверх. Когда я пришёл в сознание, машина была заведена, я её выключил», — сообщил он в интервью, показанном пресс-службой ГУВД Ташкента.

В интервью он ничего не говорит о том, что ехал на высокой скорости и совершал опасные манёвры. На видеозаписи с регистратора, которая публиковалась в интернете, видно, что BMW едет быстрее остального потока, перестраивается вправо, затем резко поворачивает влево и вылетает на противоположную полосу.

Обвиняемый попросил прощения у членов семей и близких погибших. «Я не выходил из дома с целью намеренно совершить такое в отношении этих людей… Как с этим жить теперь. Прошу их всех простить меня», — сказал он.

Водитель BMW заключён под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 266 Уголовного кодекса Узбекистана (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее человеческие жертвы). Ведётся следствие.





Кадр сюжета канала Sevimli.

Самой распространённой реакцией на происшествие в блогах и социальных сетях стало не превышение скорости водителем или опасная езда, а обвинение городских властей в неправильной конструкции бетонного разделителя, который, как пишут комментаторы, сыграл роль «трамплина», подбросив машину вверх.

Руководитель пресс-службы ГУВД Ташкента Нилуфар Исахонова в интервью телеканалу Sevimli сообщила, что при любом ДТП во время доследственной проверки и следствия изучаются все факторы, которые стали причиной аварии.

«Если этот бетонный разделитель действительно стал причиной ДТП, если его конструкция послужила таким фактором, следователь внесёт представление в соответствующие организации о предотвращении условий и факторов, которые могут быть причиной подобных преступлений. После этого соответствующие организации составят заключение и примут необходимые меры», — она.

Мы писали, что авария произошла 9 октября примерно в 20:30. Автомобиль BMW (госномер — 10 M 666 PA) на высокой скорости вылетел на встречную полосу через разделительный бордюр и упал на ехавшую в своей полосе Nexia-3, сильно смяв салон, а затем опрокинулся набок. Кроме того, повреждения получили автомобили Nexia-3 и Lacetti. Водитель и пассажир Nexia-3, на которую упала BMW, скончались на месте.