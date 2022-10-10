Маркетплейсу Sello исполнился один год. Подводя итоги первого года, генеральный директор и управляющий партнер Sello Искандар Юсупов рассказал, почему компания решила строить собственную экосистему, как обстоят дела с электронной коммерцией в Узбекистане и каких результатов удалось достичь.

В 2021 состоялся технический запуск маркетплейса Sello с собственными разработками, логистической службой, а также пунктами выдачи заказов. За год покупки на маркетплейсе совершили более 15 000 покупателей, открылось 48 пунктов выдачи заказов (ПВЗ), а количество наименований товаров составило более 100 000.

Почему Sello решил построить экосистему

Компания сосредоточилась на выстраивании экосистемы, чтобы клиентам было максимально просто, надежно и удобно заниматься онлайн-шопингом. Таким образом, клиент совершает покупку через маркетплейс, забирает свой товар в ПВЗ с возможностью примерки и проверки товара, либо получает адресно за дополнительную плату, а также оплачивает заказ удобным способом.

Sello — первый маркетплейс, зарегистрированный в государственном реестре маркетплейсов. Компания подключает к платформе мерчантов и продает товар от своего имени, а также выдает чек. Вдобавок ко всему, маркетплейс берет на себя ответственность за дальнейший диалог с клиентом. Все возможные вопросы, связанные с клиентами и мерчантами, решает именно маркетплейс, а не мерчанты.

Платформа Sello предоставляет услуги складского хранения и обработки, которые помогают партнерам оптимизировать бизнес-процессы, экономить время и деньги на аренде, оплате дополнительным сотрудникам, логистике. Услуги фулфилмента предусматривают прием и обработку заказов, хранение продукции, сбор и доставку, платежные операции и работу с возвратами.

О проблемах в сфере электронной коммерции в Узбекистане

Основная проблема e-commerce в Узбекистане заключается в том, что культура онлайн-шоппинга не сильно развита в целом. Вдобавок к этому, сильно развита нелегальная продажа товаров через социальные сети. Это означает, что нет никакого сервиса примерки, возврата или обмена товара, выдаче чека, да и в общем, все строится на доверии покупателя без каких-либо гарантий продавца. Это очень сильно мешает развитию маркетплейсов и электронной коммерции.

В этих реалиях команда Sello выступает агентом изменений в части привычного отношения к покупкам. Таким образом, компания меняет парадигму шоппинга, где покупателю не нужно идти в магазин, так как на помощь «приходит» маркетплейс с ассортиментом кратным гипермаркетам. Такой подход позволяет равномерно и уверенно наращивать клиентскую базу, внедрять новые решения на стыке технологий, финансов, мерчендайзинга, логистики.

О собственной логистике

Сегодня логистика Sello покрыла территорию Узбекистана и Каракалпакстана, что является важным преимуществом компании перед другими маркетплейсами. К началу запуска проекта в 2021 году пункты выдачи заказов были сконцентрированы в Ташкенте и Ферганской долине. Это связано с тем, что 30% населения сосредоточено в этой области и компания делала большую ставку на густонаселенный регион.

В Ташкенте сегодня имеется 16 пунктов выдачи заказов, а всего по стране — 48. В основном, все точки в столице сосредоточены возле станций метро в шаговой доступности.

Кроме того, в 2022 году ПВЗ открылись также в Чирчике, Кибрае, Янгиюле. В целом компания стремится развивать культуру пользования пунктами выдачи заказов, в котором клиенты могут при необходимости примерить товар. Если что-то не подойдет, можно спокойно отказаться от товара и взять только то, что нужно. Каждый ПВЗ имеет удобную зону ожидания, стол для осмотра заказов, примерочную, информационный дисплей и склад для хранения. Скорость доставки занимает от 24 до 72 часов.

В настоящее время 60% заказов приходятся на ПВЗ, 40% — на адресную доставку.

В процессе становления рынка электронной коммерции, платформа Sello помогает партнерам развиваться в онлайн-направлении от создания карточки товара, анализа продаж, работы с ассортиментом, продвижения товаров соцсетях, поисковой и наружной рекламе, до доставки товаров конечному потребителю. Кроме того, Sello предоставляет возможность пользоваться профессиональной продакшн-студией для создания качественного и уникального фото- и видеоконтента.

Sello — маркетплейс для всех

Маркетплейс реализует 12 категорий товаров от электроники, одежды и аксессуаров, до канцелярских и товаров для дома. В Sello доступно 100 000 наименований товаров от 200 мерчантов. На этапе заключения договоров и обсуждения условий — еще столько же торговых компаний.

Сегодня у Sello около 10000 активных покупателей. Средний чек составляет порядка 400 000 сумов. Средняя цена товара — 200 000 сумов. Чаще всего покупатели приобретают электронику, товары категории fashion&beauty. Но политика компании заключается в соблюдении пропорций категории товаров, чтобы маркетплейс был удобной платформой для онлайн-шоппинга для большого количества людей.

Компания в настоящее время предоставляет большую лояльность в отношении клиентов, предоставляя промокоды и акции, а также подарочные сертификаты. В социальных сетях часто проводятся викторины и разного рода активности, за которые также можно получить промокод или дополнительную скидку.





Например, к празднованию первого дня рождения компании был подготовлен специальный конкурс. Победители получили скидку 50 000 сумов на оформление заказа на сумму от 100 000 сумов и более. В дальнейшем планируется внедрение системы кешбеков.

В скором времени планируется подключение на маркетплейс мерчантов из Турции и стран Европы. Таким образом, покупатели смогут получать желаемую продукцию напрямую, а не заказывать через посредников.

О способах оплаты

Sello использует все известные удобные платежные системы: UZCARD, HUMO, VISA, MasterCard, наличные, сертификаты. Каждый курьер имеет мобильный терминал для комфорта клиентов. На маркетплейсе работает система онлайн-кошелька, с помощью которого можно также оплачивать покупки.

Sello — экосистема электронной коммерции для продавцов, дистрибьюторов и производителей, которая включает маркетплейс, логистическую инфраструктуру и сервисы оплаты. Sello доступен, как в web, так и в мобильной версии, а также имеет удобное и постоянно совершенствующееся приложение.

Sello — экосистема электронной коммерции для продавцов, дистрибьюторов и производителей, которая включает маркетплейс, логистическую инфраструктуру и сервисы оплаты. Sello доступен, как в web, так и в мобильной версии, а также имеет удобное и постоянно совершенствующееся приложение.

Call-центр: (+998) 78−113−09−00.

Сайт: sello.uz

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