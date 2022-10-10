В Пахтачинском районе Самаркандской области были задержаны трое граждан, занимавшихся незаконной добычей и переработкой золотосодержащей руды. Об этом сообщила пресс-служба областного УВД.

В ходе оперативного мероприятия, проведённого сотрудниками Службы государственной безопасности и УВД Самаркандской области, были задержаны Д. Ж. (1995 года рождения), Н. Т. (1969) и Э. В. (1980), в домах которых была найдена 3,1 тонны золотосодержащей руды. Там же были обнаружены две печи и три мельницы, с помощью которых из руды добывали золото.

В отношении задержанных ведётся расследование.