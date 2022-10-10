Сборная Узбекистана заняла третье место на Кубке мира по футболу среди ампутантов. В матче за «бронзу» турнира в Стамбуле 9 октября узбекистанцы победили сборную Гаити со счётом 4:2.

Голы за национальную команду забили Кудрат Худойкулов (14') и Азиз Абдурахмонов (17', 48', 49'), оформивший хет-трик (видео голов).

Узбекистан вышел на первом месте из группы Е, одолев команды Польши (3:1), Испании (3:0) и проиграв Танзании (0:2). В 1/8 финала национальная сборная победила Колумбию (4:1), в четвертьфинале — Италию (5:1), но в полуфинале уступила будущему чемпиону Кубка — Турции (0:1).

Всего в истории Кубка мира национальная команда завоевала семь медалей: три золотые (2007, 2010, 2012), одну серебряную (1998) и три бронзовые (1991, 2002, 2022) медали.

Медальный зачёт стран за 1984−2022 годы.

Сборная возвратится в Узбекистан 10 октября в 19:00.

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