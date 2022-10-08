Совет ООН по правам человека принял резолюцию, учреждающую должность специального докладчика по правам человека в России. На заседании СПЧ ООН в Женеве «за» проголосовали 17 стран-членов совета, против — 6, ещё 24 государства, включая Узбекистан, воздержались.

Соавторы резолюции — 42 государства-члена ООН — мотивировали свою инициативу постоянным ухудшением ситуации в области прав человека в России, которое усугубилось после 24 февраля, когда вооруженные силы РФ вошли на территорию Украины, сообщает Служба новостей ООН.

Среди выступивших против назначения спецдокладчика по правам человека в России — Казахстан, Китай, Куба, Эритрея, Боливия и Венесуэла.

Фото: СПЧ ООН.

Как следует из текста резолюции, авторы серьёзно обеспокоены, в частности, жёсткими ограничениями прав на свободу мнений и их свободное выражение, на мирные собрания и ассоциации — как онлайн, так и офлайн, что приводит к систематическому подавлению деятельности организаций гражданского общества.

Они обратили внимание на поступающие из России сообщения о массовых произвольных арестах, задержаниях и притеснениях представителей гражданского общества, правозащитников, представителей политической оппозиции, журналистов, а также лиц, осуществляющих свои права на мирный протест и выступающих против ухудшения ситуации в области прав человека в России и агрессии РФ против Украины. Инициаторы резолюции особо отметили чрезмерное применение силы против несогласных, а также отказ в праве на юридическую помощь, в том числе задержанным, и отказ в их праве на справедливое судебное разбирательство.

В качестве примеров нарушения прав человека приводятся массовое принудительное закрытие организаций гражданского общества, включая Международный правозащитный центр «Мемориал», Центр содействия коренным малочисленным народам Севера, а также независимых СМИ, таких как радио- и телеканалы, интернет-СМИ и газеты, включая «Новую газету», «Эхо Москвы» и телеканал «Дождь», запреты на работу иностранных СМИ, а также ограничение доступа российского гражданского общества к информации при одновременном усилении цензуры и дезинформации.

Озабоченность ряда стран-членов СПЧ ООН вызвало принятие законов о так называемых «иностранных агентах», «экстремизме» и «нежелательных организациях» и поправок к ним, а также закона о «фейковых новостях о вооруженных силах», принятого 4 марта. Авторы резолюции отмечают, что эти законодательные акты ужесточают ответственность за распространение информации.

Совет ООН по правам человека призвал российские власти соблюдать все свои обязательства по международному праву в области прав человека и постановил «назначить уполномоченного по вопросу о положении в области прав человека в РФ сроком на один год». Предполагается, что спецдокладчик будет следить за положением в области прав человека в России, собирать, изучать и оценивать соответствующую информацию, поступающую от всех заинтересованных сторон, включая российское гражданское общество как внутри страны, так и за её пределами. Кроме того, он или она будут выносить рекомендации и представлять всеобъемлющий доклад Совету по правам человека и Генеральной ассамблее ООН.

Авторы резолюции выразили надежду, что власти РФ будут в полной мере сотрудничать со специальным докладчиком, и предоставят независимому эксперту беспрепятственный доступ для посещения страны и проведения встреч с заинтересованными сторонами, включая гражданское общество и правозащитников.

Напомним, в 2020 году Узбекистан был впервые избран в Совет ООН по правам человека на трёхлетний срок (2021−2023).

В апреле на чрезвычайной специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН членство России в Совете ООН по правам человека было приостановлено. Узбекистан голосовал против исключения РФ из совета.