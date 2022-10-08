Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на 33-м пленарном заседании в пятницу одобрил изменения в закон «О наименованиях географических объектов», сообщила пресс-служба Сената.

Одним из главных изменений в законе станет поправка о возможности присвоения составным частям населённых пунктов (махалли, проспекты, улицы, площади, парки, скверы) имён личностей, оставивших глубокий след в истории не только Узбекистана, но и мира. Несмотря на то, что последнее законом не предусмотрено, в стране имеются объекты, названные в честь выдающихся людей, внёсших огромный вклад в мировую историю, культуру, литературу, науку и общественную жизнь, таких как Александр Пушкин, Лев Толстой, Шота Руставели, Джавахарлал Неру, Юрий Гагарин и другие.

Закон конкретизирует, что присвоение имён личностей, оставивших глубокий след в истории Узбекистана или мира, осуществляется посмертно на основании постановлений Сената или президента по предложению Кабинета министров и, как правило, в отношении составных частей населённых пунктов, которые не имеют наименований. В документе детально прописан порядок присвоения имён выдающихся личностей, включая проведения экспертизы, согласования, учёта мнения местных жителей и утверждения.

Закон также ограничит присвоение одного и того же наименования нескольким однородным географическим объектам в пределах города, имеющего в составе районы. Это исключит наличие одинаковых названий в пределах одного города.

Важным нововведением стане появление отдельной статьи об учёте мнения местного населения при присвоении наименований и переименовании географических объектов. Сейчас закон предусматривает требование учёта мнения населения, но не регламентирует порядок этого учёта. Кроме того, в нём не пописана возможность инициирования гражданами присвоения географическим объектам наименований.

Согласно одобренной редакции, органы государственного и хозяйственного управления, органы исполнительной власти на местах должны публиковать предложения о присвоении наименований и переименовании географических объектов для обсуждения в своих официальных изданиях, на своих вебсайтах и в средствах массовой информации не позднее 5 рабочих дней со дня их поступления. Срок проведения обсуждения предложений не может быть менее 15 дней с даты опубликования.

Местное население может выражать своё мнение индивидуально или коллективно в устной, письменной либо электронной форме. При этом указываются фамилия, имя и отчество лица, а также сведения о его месте жительства.

Органы власти обобщают мнения, поступившие от местного населения, и вносят их в соответствующую комиссию по вопросам присвоения наименований и переименования географических объектов, которая учитывает их при подготовке заключения.

В аналитической записке к проекту закона говорится, что новая статья «обеспечит расширение участия граждан в общественном и государственном управлении, а также жизненности и эффективности принимаемых решений». Авторы также ссылаются на опыт других стран, в том числе Казахстана, где мнение граждан, проживающих на территории расположения географического объекта, обязательно учитывается при присвоения наименований географическим объектам и их переименования.

Полномочия по присвоению наименований и переименованию составных частей населенных пунктов делегированы кенгашам народных депутатов районов и городов, предложения вносятся соответствующими хокимами. В городах, имеющих в составе районы, такие полномочия имеет кенгаш народных депутатов города (предложения вносят хокимы районов города).