Совет ООН по правам человека, состоящий из 47 членов, проголосовал против проведения дебатов о предполагаемых злоупотреблениях в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, сообщила пресс-служба совета.

В ходе голосования, проведённого в четверг в рамках 51-й сессии СПЧ ООН в Женеве, 17 стран проголосовали «за», 11 воздержались и 19 стран проголосовали против, включая Казахстан и Узбекистан.

Голосованию предшествовали бурные дебаты, в ходе которых несколько государств-членов совета представили свои позиции за и против проекта резолюции. Резолюцию представили США, соавторами проекта выступили Великобритания, Канада, Швеция, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Австралия и Литва.

Посол США в Совете ООН по правам человека Мишель Тейлор отметила, что доказательства нарушений прав человека в Синьцзяне были зафиксированы в отчёте ООН, опубликованном более месяца назад. Она сказала, что важно провести дебаты по этому вопросу на нейтральном форуме.

В августовском докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) упоминались предполагаемые преступления в отношении уйгуров и других мусульманских общин, в том числе возможные пытки и другие виды жестокого обращения, а также сексуального и гендерного насилия в отношении уйгурского меньшинства.

Постоянное представительство Китая при ООН в Женеве осудило доклад и решительно выступило против его публикации. Китайские дипломаты заявили о кампании «дезинформации и лжи, сфабрикованной антикитайскими силами» и вмешательстве во внутренние дела КНР.

«Если мишенью станет Китай, то завтра мишенью станет любая другая развивающаяся страна. Допустить принятие такого проекта решения равносильно поддержке вмешательства западных стран во внутренние дела Китая под предлогом вопросов, связанных с Синьцзяном, и в долгосрочной перспективе нанесет ущерб работе Совета и международному делу прав человека», — сказал представитель КНР Чэнь Сюй.

Ранее глава УВКПЧ Мишель Бачелет рассказала, что на неё оказывали давление со всех сторон в связи с её докладом по Синьцзяну, который она хотела опубликовать до истечения срока её полномочий 31 августа. Бачелет находилась в Китае с визитом 23−28 мая, на встрече с ней министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай надеется, что визит верховного комиссара ООН сможет развеять ложь и слухи о положении дел в сфере прав человека в стране.

В 2020 году Узбекистан был впервые избран в Совет ООН по правам человека на трёхлетний срок (2021−2023).