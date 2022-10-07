В мобильном приложении Ipak Yo’li Mobile стала доступна услуга UnionPay Money Express. Теперь каждый пользователь Ipak Yo’li Mobile может отправлять денежные средства в Китай и другие страны с UnionPay, Visa, Mastercard, эмитированных банком «Ипак Йули».
Услуга доступна 24/7. Отправителю необходимо указать только номер карты UnionPay, фамилию и имя получателя.
Международные переводы:
- максимальная сумма за один день — 2000 долларов;
- разовая сумма перевода — не более 1000 долларов;
- общая сумма переводов за один месяц — не более 9000 долларов;
- минимальная сумма — 1 доллар.
Переводы внутри Узбекистана:
- максимальная сумма за один день — 5000 долларов;
- разовая сумма перевода — не более 1000 долларов;
- общая сумма переводов за один месяц — не более 30 000 долларов;
- минимальная сумма — 1 доллар.
Комиссии по переводам
Переводы осуществляются с комиссией 1% от суммы перевода, но не менее 2 долларов в соответствии с тарифами банка.
Подробности можно узнать на сайте банка.
Круглосуточная служба поддержки: 1296.
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Салават Иванов
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