В Аргентине в городе Ла-Плата более 100 человек пострадали в результате беспорядков, вспыхнувших в пятницу у стадиона во время матча футбольных клубов «Химнасия и Эсгрима» и «Бока Хуниорс». Об этом сообщил телеканал Todo Noticias.

По предварительным данным, правоохранители, пытаясь сдержать толпу болельщиков, устроивших беспорядки с целью прорваться на матч, распылили большое количество слезоточивого газа, который проник в чашу стадиона, где уже началась игра.

Болельщикам, уже прошедшим на трибуны, пришлось выбежать на поле в поисках свежего воздуха, но и там вскоре почувствовали дискомфорт не только футбольные фанаты, но и сами игроки. Судья прекратил матч после первых 9 минут игры.

В результате происшествия также пострадали пять сотрудников полиции, а один болельщик, у которого случился инфаркт, скончался по дороге в больницу.