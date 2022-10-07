Центральный банк Узбекистана опубликовал для обсуждения проект поправок в законодательство о порядке погашения заёмного долга физических лиц.

Документ предусматривает изменения в статье 248 Гражданского кодекса (очерёдность погашения требований по денежному обязательству). Сейчас в случае недостаточности перечисленных заемщиком средств для удовлетворения всех имеющихся требований (выплаты основной суммы займа, процентов за пользование займом, неустойки) в первую очередь погашаются издержки кредитора, затем — проценты, а потом — основная сумма долга.

Такой порядок приводит к увеличению долговой нагрузки граждан, поэтому Центробанк предлагает изменить очередность при выплате долга. В частности, по микрозаймам и кредитам (за исключением кредитов для предпринимательства), выданным физическим лицам, сначала предлагается погашать основной долг.

Затем будут погашаться:

просроченная задолженность по основному долгу;

просроченные процентные платежи;

текущая задолженность по основному долгу;

проценты, начисленные на текущий период;

неустойка (пеня, штраф);

прочие расходы кредитора, связанные с погашением долга.

«Это будет стимулировать заёмщика к погашению долга, снизит его долговую нагрузку и самое главное — облегчит уплату гражданами платежей по кредиту», — отмечает регулятор. Обсуждение проекта продлится до 21 октября.

Как следует из данных ЦБ по состоянию на 1 сентября, доля проблемных кредитов (NPL) в общем кредитном портфеле банков составляет 4,9%, или 17,5 трлн сумов.

Анализ долговой нагрузки Центробанка в марте показал, что существует ряд рисков, которые могут повлиять на финансовую систему Узбекистана и привести к системным финансовым уязвимостям. Они связаны с ростом числа кредитных договоров на одного заёмщика, покупкой товаров и услуг в рассрочку, проблемными кредитами и другими факторами.