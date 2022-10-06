Руководитель предприятия S. C. Н. А. и ответственные лица «Инжиниринговой компании по строительству объектов водоснабжения и канализации» в Пахтаабадском районе Андижанской области подозреваются в хищении средств, выделенных на обеспечение населения питьевой водой, сообщила пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

В ходе доследственной проверки было установлено, что они присвоили 249,2 млн сумов, приписав ложные сведения о невыполненных работах в махалле «Каракурган».

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 167 (хищение путём присвоения или растраты) и статье 228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование) Уголовного кодекса. Ведутся следственные действия.