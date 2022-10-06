Агентство США по международному развитию (USAID) в партнёрстве с Агентством по развитию фармацевтической промышленности Узбекистана за последние полтора года способствовало ускоренной регистрации шести препаратов для лечения туберкулёза. Об этом говорится в пресс-релизе посольства США в Ташкенте.

При техническом содействии USAID Министерство здравоохранения Узбекистана приняло процедуру совместной регистрации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для ускоренной регистрации лекарственных средств (CRP — кооперативная процедура регистрации), которая способствует быстрому и безопасному доступу к новым лекарствам для больных туберкулёзом в Узбекистане.

В 2021 году, в результате масштабной технической помощи USAID, два препарата для лечения туберкулёза, прошедшие предварительную квалификацию ВОЗ (WHO-PQ) — циклосерин и протионамид, стали первыми препаратами в Узбекистане, зарегистрированными через CRP.

Эти два препарата особенно ценны для Узбекистана, поскольку в стране имеется один из самых высоких в мире уровней заболеваемости туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью. Циклосерин и протионамид являются препаратами второй линии лечения туберкулёза, что означает, что они используются у пациентов, которые не реагируют на стандартные противотуберкулезные препараты.

В 2022 году были зарегистрированы ещё четыре противотуберкулёзных препарата. Это многокомпонентные Рифампин и Изоназид 150мг/75мг, Рифампин и Изоназид диспергируемые 75мг/50мг, Рифампин, Рифампицин. Изониазид. Пиразинамид и этамбутола гидрохлорид USP 150 мг/75 мг/400 мг/275 мг и этамбутол BP 400 мг.

Семь других противотуберкулёзных препаратов ВОЗ-ПК в настоящее время находятся в процессе регистрации.

«Ускорение регистрации противотуберкулёзных препаратов в Узбекистане принесет пользу также другим областям системы здравоохранения и расширит доступ к безопасным и эффективным лекарствам», — сказала директор по вопросам здравоохранения представительства USAID в Узбекистане Черри Гумапас.

Процедура регистрации ВОЗ ускоряет регистрацию продуктов ВОЗ-ПК в стране и доступ пациентов и врачей к лекарствам с гарантированным качеством. Ранее пациентам приходилось ждать до шести месяцев, прежде чем получить необходимые лекарства.

Зарегистрированные препараты также не облагаются 15% налогом на добавленную стоимость, который применяется к незарегистрированным фармацевтическим препаратам.