В Мирзо-Улугбекском районе Ташкента женщина расплатилась за iPhone 13 фальшивыми долларами, сообщила пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

Стало известно, что покупательница связалась с гражданином Х. К., продававшим телефон, через сайт объявлений, они договорились встретиться для купли-продажи в кафе. При встрече женщина отдала продавцу 1200 долларов. При проверке обнаружилось, что 12 купюр номиналом 100 долларов были поддельными.

Возбуждено уголовное дело по статье 176 (изготовление, сбыт поддельных денег, акцизных марок или ценных бумаг) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведётся следствие.