В Ферганской области завершился пилотный проект по измерению уровня семейного счастья. Его проводил Научно-исследовательский институт семьи и женщин при Государственном комитете семьи и женщин Узбекистана. Специалисты института рассказали «Газете.uz» подробности проекта.

В нём участвовали 300 семей из Ферганы, Коканда, Багдада, Фурката и Бешарыка. Опрос включал более 20 вопросов, посвящённых 8 интересующим исследователей индикаторам:

Экономическое благосостояние семьи; Здравоохранение; Образование; Трудоустройство; Семейная жизнь; Ценности; Удовлетворённость работой государственных органов; Развитость системы государственных услуг.

Каждый индикатор также имеет несколько отдельных субиндикаторов.

Ответы респондентов сотрудники института сравнивали с имеющимися статистическими данными: количество коек в больницах, школ в районе, заключённых браков, сколько людей трудоустроено и прочее.

Программа по индексации уровня семейного счастья разрабатывалась в течение года. Авторы изучали опыт международных программ, а также отдельных стран, например, Бутана, который первым в мире ввёл индексацию уровня счастья своих граждан. Помог и опыт Великобритании, Китая, Франции, Индии, Нигерии, Японии, а также Индонезии и Малайзии, в которых также индексировалось именно семейное счастье.

Исследователи взяли значение «-1» как максимально низкий показатель счастья и «+1» как показатель абсолютно счастливых семей. «0» являлся нейтральной отметкой, в которой человек равно как счастлив, так и нет. Итоговый показатель составил +0,57, что, по мнению авторов исследования, говорит о том, что в Ферганской области семьи достаточно счастливы, но властям ещё есть над чем работать.

«Конечно, были недовольства, например, состоянием канализации, уровнем санитарии в больницах. Но это как раз даёт подсказку хокимияту, где надо работать над повышением счастья семей и людей в целом», — рассказала «Газете.uz» начальник отдела семейного права института, один из авторов программы Хуршида Саидвалиева.

Сейчас результат пилотного исследования и предложение по измерению уровня семейного счастья по всему Узбекистану находится на рассмотрении Кабинета министров.

Институт семьи и женщин предлагает правительству индексировать уровень семейного счастья каждый год к 15 мая — Международному дню семьи. По мнению сотрудников НИИ, ежегодное отслеживание уровня семейного счастья и его отдельных показателей поможет правительству добиться более высоких результатов удовлетворённости граждан своей жизнью и работой властей.

«На основе результатов будет ясно, в каком районе над чем надо работать: бороться с коррупцией, поднимать уровень образования, обеспечить высокую социальную защиту. Это позволит улучшить образ жизни людей, чтобы семьи чувствовали себя счастливыми», — уверена Хуршида Саидвалиева.

По словам специалиста НИИ, процент разводов в Узбекистане является самым низким среди всех стран СНГ — в районе 10%, но правительство намерено ещё больше снизить этот показатель.