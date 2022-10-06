Министерство труда США объявило о заключении соглашения о сотрудничестве на сумму 2 млн долларов США для поддержки улучшения условий труда и предотвращения принудительного и детского труда в хлопковой промышленности Узбекистана.

Финансирование направлено на то, чтобы нарастить потенциал хлопковых предприятий Узбекистана для соблюдения международных трудовых норм и отношений.

«Приверженность Узбекистана соблюдению трудовых норм возродила международный интерес к использованию и инвестированию в выращиваемый там хлопок. Чтобы воспользоваться этими возможностями экономического роста, работодатели должны обеспечить достойные условия труда и уважать голоса и права работников. В то же время работникам потребуются инструменты для юридической защиты практики труда и участия в системах соблюдения трудовых норм», — заявила заместитель министра труда по иностранным делам Теа Ли.

Проект будет реализован с участием Центра солидарности (Solidarity Center) — крупнейшей некоммерческой организации США в сфере трудовых прав и Центром международного частного предпринимательства (Center for International Private Enterprise) — одним из четырёх основных институтов Национального фонда демократии и филиалом Торговой палаты США.

Узбекистан занимает шестое место в мире по производству хлопка и производит более миллиона тонн хлопка в год, говорится в сообщении. На его ежегодном сборе занято около 2 миллионов рабочих, что по оценкам Минтруда США является крупнейшей в мире сезонной мобилизацией рабочей силы, — от которой примерно половина этих рабочих получает весь свой годовой доход.

Напомним, в конце сентября Минтруда США исключило узбекский хлопок из списка товаров, произведённых с использованием детского и принудительного труда. Ожидается, что это создаст новые возможности для экспорта хлопковой продукции в США.

В марте этого года коалиция Cotton Campaign объявила о снятии глобального бойкота с узбекского хлопка, начавшегося более 10 лет назад. Организация теперь призывает правительство Узбекистана открыть пространство для гражданского общества и создать благоприятную среду, необходимую для ответственного отбора поставщиков. Ожидается, что это может привлечь мировые бренды и защитить трудовые права и права человека.