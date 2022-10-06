В Семейный кодекс Узбекистана предлагается внести поправку касательно лиц, которые могут быть усыновителями. Об этом говорится в проекте закона, находящемся на обсуждении.

Сейчас усыновителями могут быть совершеннолетние граждане (действует ряд исключений). Эту норму предлагается заменить на «лиц, проживших в совместном браке минимум два года, а также граждан, которым исполнилось 25 лет.

В пояснительной записке к законопроекту, подготовленному Государственным комитетом по делам женщин и семьи, говорится, что предлагаемые изменения направлены на усиление защиты усыновляемых и удочеряемых детей.

Инициаторы поправки отмечают, что требование к проживанию супругов вместе в течение минимум двух лет, а также к минимальному возрасту ы 25 лет для усыновителей, не состоящих в браке, имеется также в США.

В Китае возраст усыновителей должен составлять от 30 до 35 лет, а супруги также должны прожить в браке минимум два года, действуют и другие ограничения.

В Германии минимальный возраст для женщин, желающих усыновить или удочерить ребёнка, установлен в 21 год, для мужчин — 25 лет. Согласно судебной практике, усыновителями обычно являются супруги, которым не больше 35−40 лет.

В Южной Корее лицам, не состоящим в браке, усыновлять или удочерять детей не разрешено. Супруги-усыновители должны прожить в браке минимум три года и быть в возрасте 25−45 лет, приводят примеры авторы поправки.

Семейный кодекс также предлагается дополнить статьёй о назначении судом испытательного срока для усыновителей с целью определения соответствия интересов ребёнка усыновлению или удочерению. Этот срок может составлять от шести месяцев до двух лет.

Инициаторы поправки отмечают, что испытательный период имеется в Германии, где он составляет, как правило, один год, и в других странах.