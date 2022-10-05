3 октября прошел медиатур Ucell в Самарканде с участием журналистов и блогеров. Директор регионального отделения Ucell-Samarqand Эмиль Куртназаров рассказал о проделанной работе в сфере улучшения качества связи и скорости интернета в регионе.

«Самарканд стал центром 5G не только в области, но и во всем Узбекистане. Благодаря большому потоку туристов и масштабным мероприятиям по скорости интернета Самарканд превзошел другие регионы», — отметил Эмиль Куртназаров.





В Самаркандской области Ucell в 2022 году запущено 325 объектов связи, в том числе:

47 объектов формата 2G (голосовая связь);

57 объектов формата 3G;

201 объект формата LTE 4G, обеспечивающий скоростной интернет.

Особо отмечен ввод в строй 20 объектов стандарта связи пятого поколения. Масштабная работа проведена в трех локациях: международный аэропорт «Самарканд», туристический центр Silk Road Samarkand и в центральных районах города.

Международный аэропорт «Самарканд»

Для обеспечения полного покрытия территории аэропорта как внутри, так и снаружи было решено построить одну внешнюю базовую станцию и установить целый комплекс внутри.





Внешняя базовая станция обеспечивает связью 2G/3G/4G близлежащую территорию — парковку, дороги при въезде, внешнюю территорию аэропорта, а также зарезервированную территорию за аэропортом.

Внутренний комплекс обеспечивает связью 3G/4G/5G все этажи терминала, включая подвальное помещение.

Туристический центр Silk Road Samarkand

Еще на стадии строительства объектов для обеспечения связи была установлена базовая станция на водонапорной башне.

Позже по периметру было построено четыре базовых станции.

Кроме того, в связи с особенностью остекления гостиниц было решено обеспечить покрытием 2G/3G/4G изнутри все девять объектов. Существуют также VIP-зоны в гостиницах, которые были обеспечены связью 5G. Как итог, было построено пять внешних объектов и девять — внутри зданий.





Город Самарканд

В преддверии ШОС было запланировано обеспечение покрытием 2G/3G/4G/5G как на территории туристического центра Silk Road Samarkand, так и в городе. Приоритет запуска базовых станции был отдан территориям в городе и на магистральных линиях. Было модернизировано 8 станций формата 4G и введено в эксплуатацию 29 новых базовых станций.

Журналистам и блогерам была предоставлена возможность протестировать сеть 5G во всех локациях Самарканда.

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