Недавно бренд TECNO анонсировал в Узбекистане новую линейку смартфонов — CAMON 19. Старшая модель ― CAMON 19 Pro ― получила флагманскую тройную камеру, огромный экран с ультратонкими рамками и необычный дизайн. И это далеко не все крутые фишки гаджета. В материале — о преимуществах нового флагмана и двух интересных акциях от TECNO.

Команда TECNO представила цифры, которые лучше всего скажут про эти и другие детали нового смартфона.

2 варианта цветового оформления есть у нового TECNO CAMON 19 Pro есть. Тем, кто предпочитает классические цвета, подойдет «Эко Черный». А у «Полярного синего» необычные переливы, которые напоминают северное сияние.





И главное: какой бы дизайн вы бы ни выбрали, гаджет все равно будет привлекать внимание ― все благодаря покрытию из 200 млн сверкающих блесток, которое напоминает звездное небо.

6,8'' ― диагональ дисплея FHD+ с расширенной цветовой гаммой. Смотреть на таком кино, сериалы и ролики любимых блогеров ― одно удовольствие.

120 Гц ― частота обновления дисплея. Она обеспечивает плавную и детализированную графику при просмотре видео, играх или скроллинге страниц. И никакой ряби или торможения картинки.

0,98 мм ― толщина боковых рамок дисплея. Кстати, такие тонкие рамки сложно встретить на рынке смартфонов.

8 Гб ― объем оперативной памяти. Добавить сюда мощный процессор MTK Helio G96 ― и владелец получит производительный гаджет, которого хватит на все задачи: от работы и переписок в соцсетях до отдыха в тяжелых играх.

128 Гб ― объем постоянной памяти. В хранилище поместятся все ваши игры, приложения и файлы ― хоть тысячи фотографий с отпуска, хоть гигабайты смешных роликов с питомцем, хоть целая библиотека любимых книг.

5 Гб ― настолько можно увеличить оперативную память за счет свободной внутренней. Это возможно благодаря технологии Memory Fusion ― даже если вы одновременно откроете несколько приложений, не будет никаких зависаний и торможений.

3 модуля включает основная камера.

64 Мп ― разрешение главного модуля с оптическим сенсором RGBW+G+P. Это совсем новая технология: производитель заменил зеленый субпиксель на белый, а одну из стандартных пластиковых линз ― на стеклянную.





50 Мп ― разрешение портретного модуля с фокусным расстоянием 50 мм. Он поможет сделать потрясающий портрет без искажений пропорций.

2 Мп ― разрешение модуля камеры, который добавляет на фото эффект размытия заднего фона — «Боке».





32 Мп ― разрешение фронтальной камеры. У нее тоже есть особенность ― технология объединения пикселей «4 в 1».

4 режима съемки есть у камеры TECNO CAMON 19 Pro:

профессиональный режим ― вы сможете сами выбрать нужные экспозицию, контрастность и другие настройки, чтобы добиться нужного кадра;

двухъядерная технология 3D LUT поможет оптимизировать фон и объект по отдельности: камера смягчает оттенки окружающей среды и делает тон кожи и цвет одежды более естественными;

режим красоты с ИИ ― смартфон сам распознает вашу внешность, добавит фильтры и сгладит кожу;

улучшенный ночной режим ― останется только наложить необычные фильтры и создать стильные фото, как у кинозвезд.

5000 мА*ч ― емкость аккумулятора. Заряд продержится как минимум день ― если будете активно переписываться, фотографировать все вокруг, смотреть видео блогеров и серфить ленту соцсетей. При более умеренной работе гаджета зарядки хватит и на два дня.

65 минут ― столько понадобится, чтобы с нуля подзарядить TECNO CAMON 19 Pro. Для этого в комплекте идет блок 33 Вт для быстрой зарядки.

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