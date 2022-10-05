Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели во вторник в Будапеште переговоры, по итогам которых был подписан ряд документов. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

На встрече обсуждались вопросы расширения политического, торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия.

Президент Узбекистана отметил, что за последние пять лет объём взаимной торговли вырос почти в 3 раза. Стороны договорились о целевом плане доведения двустороннего товарооборота до 500 млн долларов в ближайшем будущем.

Виктор Орбан заявил, что Венгрия рассматривает Узбекистан в качестве важного и долгосрочного партнёра. В 2021 году во время визита Виктора Орбана в Узбекистан страны подписали совместную декларацию о стратегическом партнёрстве.

Стороны договорились создать в ближайшее время совместный фонд для финансирования приоритетных проектов в сельскохозяйственной, транспортной, фармацевтической, текстильной, пищевой, электротехнической, водосберегательной и индустриальной сферах.

Достигнута также договоренность об открытии дипломатической миссии Узбекистана в Будапеште. Сейчас послом Узбекистана в Венгрии по совместительству является посол в Австрии. Венгрия открыла посольство в Ташкенте в 2016 году.

По итогам переговоров Шавкат Мирзиёев и Виктор Орбан подписали совместное заявление о развитии стратегического партнёрства между Узбекистаном и Венгрией.

На уровне правительств, министерств и ведомств двух стран подписаны 15 документов, в их числе Совместная программа по развитию промышленной кооперации на 2023−2024 годы, План действий по развитию сотрудничества в сфере науки и технологий, Соглашение о сотрудничестве в сфере развития науки и План действий по расширению сотрудничества в сфере сельского хозяйства.

Подписаны также меморандумы о сотрудничестве в сферах таможни, юстиции, охраны окружающей среды, садоводства и тепличного хозяйства, виноградарства, инвестиций, о сотрудничестве между Академией государственного управления Узбекистана и Университетом государственной службы Венгрии, Самаркандской областью и Хайду-Бихарским округом, Информационно-аналитических центром международных отношений Узбекистана и Институтом иностранных дел и торговли Венгрии, Ташкентским государственным аграрным университетом и Венгерским университетом сельского хозяйства и естественных наук.





Ранее президент Узбекистана встретился с президентом Венгрии Каталин Новак, а также с главами компаний и банков Венгрии. В мероприятии приняли участие министр экономического развития Венгрии Мартон Надь, председатель торгово-промышленной палаты Ласло Парраг, руководитель OTP Bank Шандор Чаньи, главы порядка 20 компаний и корпораций, таких как Gedeon Richter, Bonafarm, Wizz Air, Raba Holding, Meditop, Master Good, Kite и других.

«Приглашаю каждого предпринимателя посетить нашу страну и лично убедиться в том, что сегодня лучшее место для инвестиций — это Узбекистан!» — сказал президент.

Накануне визита президента Узбекистана в Будапеште состоялся бизнес-форум, на котором были заключены инвестиционные, торговые и финансовые соглашения на сумму более 1 млрд долларов, говорится в сообщениях пресс-службы президента.