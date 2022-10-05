И. о. руководителя медицинского объединения Чартакского района Наманганской области Тохир Муминов освобождён от должности после того, как в интернете появилось видео c переполненными палатами в родильном отделении. Об увольнении сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

Сообщается, что за первые девять месяцев года родильное отделение медучреждения, рассчитанное на 50 мест, приняло более 3700 беременных. До сентября роддом принимал в среднем 13 родов в день, т. е. без дополнительной нагрузки. В сентябре же количество родов выросло в среднем до 20 за день, что привело к нехватке мест.

«Руководство районного медобъединения не приняло вовремя мер, необходимых для решения этого вопроса. В результате койки в палатах родильного отделения были размещены без соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. То есть, имея возможность создать дополнительные места для беременных за счёт неэффективно работающих стационарных мест, руководство медобъединения халатно отнеслось к этой проблеме», — говорится в сообщении.

Для оперативного решения проблемной ситуации для родильного отделения выделено 20 дополнительных мест (всего 70 мест).

Ранее заведующая родильным отделением Хамида Обидова в интервью «Дарё» сообщила, что согласно санитарным правилам и нормам, в одной палате допускается размещение не более трёх пациентов. Однако из-за увеличения числа рожениц и нехватки коек персоналу медучреждения пришлось даже освободить свои кабинеты. На видео в соцсетях говорилось, что в одной палате находятся более 10 рожениц с новорожденными.

Хамида Обидова. Фото: «Дарё».

Хамида Обидова также отметила, что раньше в Чартакском районе насчитывалось 25 тысяч женщин детородного возраста, и родильный комплекс справлялся с нагрузкой. Сейчас эта цифра выросла на 30 тысяч — до 55 тысяч женщин.

«Раньше в роддоме было предусмотрено 160 коек, но потом согласно каким-то приказам цифра была сокращена до 50 мест, чтобы она соответствовала нормам и правилам», — рассказала глава отделения.