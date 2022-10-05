Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов приветствовал решение временного правительства Афганистана увеличить квоту приёма в афганские университеты почти на 70%. В 2021 году квота на приём в вузы Афганистане составила 68 тысяч студентов, в этом году цифра увеличилась до 115 тысяч.

«Надеюсь, что девушкам будет предоставлено равное [количество] мест для обучения в вузах», — написал Владимир Норов в Twitter.

По данным издания TKG, которое ссылается на Министерство высшего образования Афганистана, вступительные экзамены в этом году пройдут 6 октября. Всего в экзаменах примут участие 160 тысяч выпускников школ, окончивших 12 классов.

В ответ на сообщения в СМИ об ограничении выбора специальностей для девушек министерство заявило, что они свободны выбрать любой факультет.

В минувшую пятницу в одном из учебных центров Кабула произошёл взрыв, организованный смертником. В результате погибло 53 человека, большая часть — 46 человек — это девушки, которые сдавали имитационный экзамен перед вступительными экзаменами в вузы. Инцидент произошёл в западном Кабуле, где проживает община афганского меньшинства шиитов-хазарейцев.

По словам выживших, террорист взорвал взрывчатку в секции, где находились девочки. Экзамены в этот момент сдавали около 400 мальчиков и девочек, разделённые занавеской в соответствии с инструкциями «Талибан».

Временное правительство Афганистана подверглось критике за неспособность обеспечить безопасность молодых людей. На следующий день после взрыва студентки в нескольких городах устроили акции протеста, пишет VOA.

В сентябре Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) выступила с заявлением по случаю годовщины закрытия средних школ для девочек в Афганистане, указав, что отказ в образовании нарушает основные права девочек и женщин.

«Это трагическая, позорная годовщина, которой можно было бы полностью избежать. Продолжающееся исключение девочек из средней школы не имеет веских оснований и не имеет аналогов нигде в мире. Это наносит серьёзный ущерб поколению девочек и будущему самого Афганистана», — говорится в сообщении.

«Талибан» запретил среднее образование для девочек после прихода к власти в августе прошлого года. При этом для студентов открыты государственные и частные университеты классы для девушек и молодых людей разделены.

По оценкам ООН, за год возможности получать образование лишились более 1 миллиона девочек, в основном в возрасте от 12 до 18 лет.