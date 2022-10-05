Азиатский банк развития (АБР) одобрил заем в размере 500 млн долларов для обеспечения продовольственной безопасности, социальной защиты уязвимых групп населения и поддержки занятости в Узбекистане в условиях экономических последствий войны в Украине, сообщила пресс-служба АБР.

В рамках «Программы повышения устойчивости с помощью активных контрциклических расходов» (BRACE) АБР окажет финансовую поддержку правительству Узбекистана в реализации его программы контрциклических расходов на развитие на сумму 1,2 млрд долларов. Эта программа — пакет мер, предпринятых правительством для преодоления последствий геополитического кризиса и одобренных в марте-апреле этого года.

Программа правительства Узбекистана направлена на укрепление продовольственной безопасности и стабильности цен, оказание прямой социальной помощи малообеспеченным семьям, пожилым людям и другим уязвимым группам, а также поддержку безработных и возвращающихся трудящихся-мигрантов, говорится в сообщении АБР.

«По мере того, как Центральная Азия выходила из пандемии, регион столкнулся с экономическими последствиями войны, что делает жизнь уязвимых людей особенно тяжелой, — сказал глава департамента по Центральной и Западной Азии АБР Евгений Жуков. — Программа BRACE соответствует стратегическим приоритетам правительства Узбекистана и поможет повысить экономическую устойчивость, способствуя социальной защите и интеграции».

Программа BRACE окажет поддержку мерам правительства по обеспечению достаточного снабжения продовольствием по стабильным ценам, такие как импорт пшеницы и освобождение основных продуктов питания от налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин. Это также поможет правительству поддерживать выплаты социальной поддержки более чем 8,9 миллионам уязвимых людей до декабря 2022 года, говорится в сообщении.

АБР также будет реализовывать техническое содействие для поддержки в мониторинге и оценке, которая будет финансироваться за счет гранта в размере 400 тысяч долларов из специального фонда технического содействия.

«Программа будет способствовать усилиям Правительства по сдерживанию инфляции в разумных пределах посредством фискальных интервенций, — сказал главный специалист АБР по государственному управлению Навенду Каран. — Это предоставит ресурсы для повышения местной занятости и предпринимательства, а также поможет стабилизировать торговлю с другими странами региона Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) и Европой».