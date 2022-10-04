Зачем брать животное из приюта?
Как подготовиться к появлению питомца?
Где искать четвероногого друга?
ННО ОЗБЖ «Хаёт» — первый официальный приют в Узбекистане. Его в 2018 году открыла Ирода Маткаримова. Является самым крупным на территории Центральной Азии — здесь содержится более пяти тысяч собак. Животных в приют привозят службы отлова Кибрая, Чирчика, Паркента и Бостанлыка, с которыми ННО заключило договор. Волонтёры спасают собак и с улиц.
Чтобы забрать животное из приюта, необходимо связаться с его работниками и договориться о посещении. При себе необходимо иметь копию паспорта и справку с места жительства. Приют пристраивает только обработанных от паразитов, вакцинированных и стерилизованных собак.
После передачи животного администрация приюта просит новых владельцев раз в месяц отправлять фотоотчёты о жизни бывшего подопечного.
ННО ОЗБЖ «Хаёт» — первый официальный приют в Узбекистане. Его в 2018 году открыла Ирода Маткаримова. Является самым крупным на территории Центральной Азии — здесь содержится более пяти тысяч собак. Животных в приют привозят службы отлова Кибрая, Чирчика, Паркента и Бостанлыка, с которыми ННО заключило договор. Волонтёры спасают собак и с улиц.
Чтобы забрать животное из приюта, необходимо связаться с его работниками и договориться о посещении. При себе необходимо иметь копию паспорта и справку с места жительства. Приют пристраивает только обработанных от паразитов, вакцинированных и стерилизованных собак.
После передачи животного администрация приюта просит новых владельцев раз в месяц отправлять фотоотчёты о жизни бывшего подопечного.
Центр реабилитации бездомных животных Mehr официально открылся в 2021 году. Его строительство профинансировала компания AKFA Group. Это первый в стране шелтер с ветеринарной и кинологической службами. Сегодня в Mehr находятся 860 подопечных, 80% из них прошли социальную адаптацию и готовы к пристройству. Собаки здоровы, вакцинированы и стерилизованы.
Первый шаг на пути пристройства — собеседование. Его с желающими взять собаку проводит руководство центра. Следующий шаг — подписание договора. При себе будущему хозяину необходимо иметь паспорт.
После пристройства условия содержания животного еженедельно будут проверять волонтёры и сотрудники центра. В дальнейшем связываться с владельцами будут раз в пару месяцев. Хозяев могут попросить прислать фото- или видеоотчёт, чтобы убедиться, что у подопечного всё хорошо.
Люди, которые взяли собаку в Mehr, получают поддержку и помощь штатных кинологов и ветеринаров.
Центр реабилитации бездомных животных Mehr официально открылся в 2021 году. Его строительство профинансировала компания AKFA Group. Это первый в стране шелтер с ветеринарной и кинологической службами. Сегодня в Mehr находятся 860 подопечных, 80% из них прошли социальную адаптацию и готовы к пристройству. Собаки здоровы, вакцинированы и стерилизованы.
Первый шаг на пути пристройства — собеседование. Его с желающими взять собаку проводит руководство центра. Следующий шаг — подписание договора. При себе будущему хозяину необходимо иметь паспорт.
После пристройства условия содержания животного еженедельно будут проверять волонтёры и сотрудники центра. В дальнейшем связываться с владельцами будут раз в пару месяцев. Хозяев могут попросить прислать фото- или видеоотчёт, чтобы убедиться, что у подопечного всё хорошо.
Люди, которые взяли собаку в Mehr, получают поддержку и помощь штатных кинологов и ветеринаров.
Приют открылся в 2016 году по инициативе Сергея Руснака. Сегодня «Гавчег» является домом для 620 собак, 80 из которых щенки. Необходимые медицинские процедуры прошли 500 животных. Они готовы к пристройству.
Особенность приюта заключается в том, что в нём нет привычных клеток и вольеров. Собаки свободно гуляют на территории и живут в доме.
Для выбора питомца нужно приехать в приют. На собеседовании руководители попросят показать условия, в которых будет содержаться животное, а сами расскажут о каждом подопечном. Собак передают владельцам на основе договора, который подписывается при наличии паспорта.
Приют открылся в 2016 году по инициативе Сергея Руснака. Сегодня «Гавчег» является домом для 620 собак, 80 из которых щенки. Необходимые медицинские процедуры прошли 500 животных. Они готовы к приройству.
Особенность приюта заключается в том, что в нём нет привычных клеток и вольеров. Собаки свободно гуляют на территории и живут в доме.
Для выбора питомца нужно приехать в приют. На собеседовании руководители попросят показать условия, в которых будет содержаться животное, а сами расскажут о каждом подопечном. Собак передают владельцам на основе договора, который подписывается при наличии паспорта.
Приют «Четыре лапы» основала семья Дудниковых в 2018 году. На данный момент в нём живут 700 собак и 25 кошек. Животные, готовые к пристройству, прошли все медицинские процедуры и полностью здоровы.
Приют пристраивает подопечных по договору и при наличии паспорта у будущего владельца. Руководители интересуются жизнью животных в новом доме, состоянием их здоровья и периодически просят отправлять фото- и видеоотчёты. К ним также можно обратиться за советами по уходу за четвероногим другом.
Приют «Четыре лапы» основала семья Дудниковых в 2018 году. На данный момент в нём живут 700 собак и 25 кошек. Животные, готовые к пристройству, прошли все медицинские процедуры и полностью здоровы.
Приют пристраивает подопечных по договору и при наличии паспорта у будущего владельца. Руководители интересуются жизнью животных в новом доме, состоянием их здоровья и периодически просят отправлять фото- и видеоотчёты. К ним также можно обратиться за советами по уходу за четвероногим другом.
Приют «Дай шанс» в 2012 году открыла инициативная группа волонтёров, состоящая из пяти человек. Собак, оставшихся на улице, спасали, лечили и старались пристроить, часть животных забирали к себе. Сейчас в приюте содержатся более 150 собак. Все проходят обязательную обработку от блох и паразитов, вакцинацию и стерилизацию.
Для того, чтобы забрать питомца из приюта, необходимо оформить договор. Обязательное условие — наличие копии паспорта.
Если у человека нет личного транспорта или иной возможности забрать животное самостоятельно, волонтёры могут сами привезти питомца домой. Сотрудники приюта следят за судьбами подопечных и просят отправлять им фото-приветы от хвостиков. Иногда могут заехать в гости, чтобы убедиться, что собака или кошка живут счастливо в новой семье.
Приют «Дай шанс» в 2012 году открыла инициативная группа волонтёров, состоящая из пяти человек. Собак, оставшихся на улице, спасали, лечили и старались пристроить, часть животных забирали к себе. Сейчас в приюте содержатся более 150 собак. Все проходят обязательную обработку от блох и паразитов, вакцинацию и стерилизацию.
Для того, чтобы забрать питомца из приюта, необходимо оформить договор. Обязательное условие — наличие копии паспорта.
Если у человека нет личного транспорта или иной возможности забрать животное самостоятельно, волонтёры могут сами привезти питомца домой. Сотрудники приюта следят за судьбами подопечных и просят отправлять им фото-приветы от хвостиков. Иногда могут заехать в гости, чтобы убедиться, что собака или кошка живут счастливо в новой семье.
Все приюты отмечают, что готовы принять животное обратно, если в новой семье не заладились отношения или по каким-то причинам оно не может больше оставаться у новых владельцев. Перед этим руководители и волонтёры изучают возникшую проблему и по возможности помогают её решить, поскольку возвращение в приют — стрессовая ситуация для собаки или кошки. Хозяева, которые решительно настроены отказаться от животного, должны сами найти ему новый дом. Если не получается, необходимо сообщить об этом работникам приюта. Главное — чтобы собака или кошка снова не оказались на улице.
На что обращать внимание при выборе животного?
Питомец дома. Что делать дальше?
Категорически запрещается кормить животных едой со стола. Пренебрежение этим правилом может привести к нарушению обмена веществ и проблемам со здоровьем.
Не готов взять животное из приюта, но хочу помочь. Как это сделать?
Текст подготовила Фарзона Хамидова.
Автор иллюстрации Эльдос Фазылбеков / «Газета.uz».
Автор фотографий Евгений Сорочин / «Газета.uz».
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