ННО ОЗБЖ «Хаёт» — первый официальный приют в Узбекистане. Его в 2018 году открыла Ирода Маткаримова. Является самым крупным на территории Центральной Азии — здесь содержится более пяти тысяч собак. Животных в приют привозят службы отлова Кибрая, Чирчика, Паркента и Бостанлыка, с которыми ННО заключило договор. Волонтёры спасают собак и с улиц.

Чтобы забрать животное из приюта, необходимо связаться с его работниками и договориться о посещении. При себе необходимо иметь копию паспорта и справку с места жительства. Приют пристраивает только обработанных от паразитов, вакцинированных и стерилизованных собак.

После передачи животного администрация приюта просит новых владельцев раз в месяц отправлять фотоотчёты о жизни бывшего подопечного.