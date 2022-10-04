Иллюстрация: Эльдос Фазылбеков / «Газета.uz»
Как взять животное из приюта
Инструкция
Всемирный день защиты животных ежегодно отмечается 4 октября. По этому случаю «Газета.uz» поговорила с сотрудниками приютов, ветеринарами, членами общества защиты животных и составила инструкцию, которая поможет найти четвероногого друга и подружиться с ним.
Всемирный день защиты животных ежегодно отмечается 4 октября. По этому случаю «Газета.uz» поговорила с сотрудниками приютов, ветеринарами, членами общества защиты животных и составила инструкцию, которая поможет найти четвероногого друга и подружиться с ним.
Каждый день в стенах приютов для беспризорных животных тысячи хвостов с нетерпением ждут своих хозяев. Подарить им дом — благородный порыв и важный шаг, но не каждый знает, как правильно к нему подготовиться. Мы обратились к руководителям действующих приютов, членам ННО ОЗЖ Mehr va oqibat, работникам ветеринарной клиники Vet Alliance и расспросили их о том, каким должен быть ответственный хозяин и что нужно сделать, чтобы питомцу было комфортно в новой семье.

Зачем брать животное из приюта?

С каждым днём количество бездомных животных в стране увеличивается, пристраиваются единицы. Директор ННО ОЗЖ Mehr va oqibat Любовь Вотинцева утверждает, что одна из главных причин этого — безответственность владельцев. По данным общества, 80% бродячих животных когда-то были домашними. Люди бросают на улице старых и больных животных, отпускают на самовыгул при отсутствии стерилизации — в результате собака или кошка приносят потомство, от которого избавляются. Свой «вклад» в проблему вносит бесконтрольная деятельность заводчиков.
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Зоозащитники и волонтёры ежедневно спасают бродяг и пристраивают в действующие приюты и передержки, где животных лечат, социализируют. Когда доверие хвостиков к людям восстанавливается, их пытаются пристроить.

Любовь Вотинцева призывает брать животных из приютов. В каждом количество мест в вольерах ограничено. Найти новый дом одному подопечному — значит дать временную крышу другому хвосту.

Как подготовиться к появлению питомца?

Домашнее животное — это большая ответственность. Прежде чем завести питомца, необходимо трезво оценить свои финансовые возможности и ответить на вопрос, зачем вам собака или кошка. Это должно быть осознанное решение, а не сиюминутное желание.

Главный ветеринарный врач Vet Alliance Диана Алишева не рекомендует брать домашних животных людям с напряженным рабочим графиком, маленькими детьми, а также наличием аллергии на шерсть у потенциального хозяина или членов его семьи. В первом случае человек не сможет уделять достаточное количество времени питомцу, во втором могут возникнуть проблемы при контакте с животным. Если будущий владелец или его близкие страдают аллергией или имеют предрасположенность к ней, то лучше обратиться к врачу и сделать пробы на аллергены.
Выставка «Дорога домой». Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz»
К приезду хвостатого члена семьи необходимо подготовиться заранее: отвести место, приобрести лежанку, корм, две миски (для еды и воды), игрушки. Собакам нужны намордник, поводок, шлейка и ошейник. Кошкам понадобятся переноска, лоток, наполнитель для него и удобная когтеточка. Если выбор пал на котёнка или щенка, которые ещё не приучены к лотку или выгулу, то следует приобрести впитывающие пеленки.

Ветеринарный врач рекомендует заранее собрать универсальную аптечку из антисептиков, перевязочных материалов и препаратов первой помощи, например, сорбентов на случай отравлений. Не стоит забывать про средства по уходу за питомцем: когтерезку, щётки для вычесывания, гигиенические шампуни, гели для профилактики заболеваний зубов и лосьоны для чистки ушей, глаз и лап.
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Новый дом должен стать безопасным местом для четвероногого члена семьи. Необходимо убрать с пола провода, чтобы животное не навредило себе. Котовладецам рекомендуется установить на окна сетки-антикошки, которые не позволят питомцу выпасть с этажа.

Где искать четвероногого друга?


Сегодня существует два официально зарегистрированных и более десяти неофициально действующих приютов, открытых на территории Ташкентской области. Хвостатое население в них варьируется от 150 собак до пяти тысяч.
«Хаёт»

ННО ОЗБЖ «Хаёт» — первый официальный приют в Узбекистане. Его в 2018 году открыла Ирода Маткаримова. Является самым крупным на территории Центральной Азии — здесь содержится более пяти тысяч собак. Животных в приют привозят службы отлова Кибрая, Чирчика, Паркента и Бостанлыка, с которыми ННО заключило договор. Волонтёры спасают собак и с улиц.


Чтобы забрать животное из приюта, необходимо связаться с его работниками и договориться о посещении. При себе необходимо иметь копию паспорта и справку с места жительства. Приют пристраивает только обработанных от паразитов, вакцинированных и стерилизованных собак.


После передачи животного администрация приюта просит новых владельцев раз в месяц отправлять фотоотчёты о жизни бывшего подопечного.

«Хаёт»

ННО ОЗБЖ «Хаёт» — первый официальный приют в Узбекистане. Его в 2018 году открыла Ирода Маткаримова. Является самым крупным на территории Центральной Азии — здесь содержится более пяти тысяч собак. Животных в приют привозят службы отлова Кибрая, Чирчика, Паркента и Бостанлыка, с которыми ННО заключило договор. Волонтёры спасают собак и с улиц.


Чтобы забрать животное из приюта, необходимо связаться с его работниками и договориться о посещении. При себе необходимо иметь копию паспорта и справку с места жительства. Приют пристраивает только обработанных от паразитов, вакцинированных и стерилизованных собак.


После передачи животного администрация приюта просит новых владельцев раз в месяц отправлять фотоотчёты о жизни бывшего подопечного.

Mehr

Центр реабилитации бездомных животных Mehr официально открылся в 2021 году. Его строительство профинансировала компания AKFA Group. Это первый в стране шелтер с ветеринарной и кинологической службами. Сегодня в Mehr находятся 860 подопечных, 80% из них прошли социальную адаптацию и готовы к пристройству. Собаки здоровы, вакцинированы и стерилизованы.


Первый шаг на пути пристройства — собеседование. Его с желающими взять собаку проводит руководство центра. Следующий шаг — подписание договора. При себе будущему хозяину необходимо иметь паспорт.


После пристройства условия содержания животного еженедельно будут проверять волонтёры и сотрудники центра. В дальнейшем связываться с владельцами будут раз в пару месяцев. Хозяев могут попросить прислать фото- или видеоотчёт, чтобы убедиться, что у подопечного всё хорошо.


Люди, которые взяли собаку в Mehr, получают поддержку и помощь штатных кинологов и ветеринаров.

Mehr

Центр реабилитации бездомных животных Mehr официально открылся в 2021 году. Его строительство профинансировала компания AKFA Group. Это первый в стране шелтер с ветеринарной и кинологической службами. Сегодня в Mehr находятся 860 подопечных, 80% из них прошли социальную адаптацию и готовы к пристройству. Собаки здоровы, вакцинированы и стерилизованы.


Первый шаг на пути пристройства — собеседование. Его с желающими взять собаку проводит руководство центра. Следующий шаг — подписание договора. При себе будущему хозяину необходимо иметь паспорт.


После пристройства условия содержания животного еженедельно будут проверять волонтёры и сотрудники центра. В дальнейшем связываться с владельцами будут раз в пару месяцев. Хозяев могут попросить прислать фото- или видеоотчёт, чтобы убедиться, что у подопечного всё хорошо.


Люди, которые взяли собаку в Mehr, получают поддержку и помощь штатных кинологов и ветеринаров.

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«Гавчег»

Приют открылся в 2016 году по инициативе Сергея Руснака. Сегодня «Гавчег» является домом для 620 собак, 80 из которых щенки. Необходимые медицинские процедуры прошли 500 животных. Они готовы к пристройству.


Особенность приюта заключается в том, что в нём нет привычных клеток и вольеров. Собаки свободно гуляют на территории и живут в доме.


Для выбора питомца нужно приехать в приют. На собеседовании руководители попросят показать условия, в которых будет содержаться животное, а сами расскажут о каждом подопечном. Собак передают владельцам на основе договора, который подписывается при наличии паспорта.

«Гавчег»

Приют открылся в 2016 году по инициативе Сергея Руснака. Сегодня «Гавчег» является домом для 620 собак, 80 из которых щенки. Необходимые медицинские процедуры прошли 500 животных. Они готовы к приройству.


Особенность приюта заключается в том, что в нём нет привычных клеток и вольеров. Собаки свободно гуляют на территории и живут в доме.


Для выбора питомца нужно приехать в приют. На собеседовании руководители попросят показать условия, в которых будет содержаться животное, а сами расскажут о каждом подопечном. Собак передают владельцам на основе договора, который подписывается при наличии паспорта.

«Четыре лапы»

Приют «Четыре лапы» основала семья Дудниковых в 2018 году. На данный момент в нём живут 700 собак и 25 кошек. Животные, готовые к пристройству, прошли все медицинские процедуры и полностью здоровы.


Приют пристраивает подопечных по договору и при наличии паспорта у будущего владельца. Руководители интересуются жизнью животных в новом доме, состоянием их здоровья и периодически просят отправлять фото- и видеоотчёты. К ним также можно обратиться за советами по уходу за четвероногим другом.

«Четыре лапы»

Приют «Четыре лапы» основала семья Дудниковых в 2018 году. На данный момент в нём живут 700 собак и 25 кошек. Животные, готовые к пристройству, прошли все медицинские процедуры и полностью здоровы.


Приют пристраивает подопечных по договору и при наличии паспорта у будущего владельца. Руководители интересуются жизнью животных в новом доме, состоянием их здоровья и периодически просят отправлять фото- и видеоотчёты. К ним также можно обратиться за советами по уходу за четвероногим другом.

«Дай шанс»

Приют «Дай шанс» в 2012 году открыла инициативная группа волонтёров, состоящая из пяти человек. Собак, оставшихся на улице, спасали, лечили и старались пристроить, часть животных забирали к себе. Сейчас в приюте содержатся более 150 собак. Все проходят обязательную обработку от блох и паразитов, вакцинацию и стерилизацию.


Для того, чтобы забрать питомца из приюта, необходимо оформить договор. Обязательное условие — наличие копии паспорта.


Если у человека нет личного транспорта или иной возможности забрать животное самостоятельно, волонтёры могут сами привезти питомца домой. Сотрудники приюта следят за судьбами подопечных и просят отправлять им фото-приветы от хвостиков. Иногда могут заехать в гости, чтобы убедиться, что собака или кошка живут счастливо в новой семье.

«Дай шанс»

Приют «Дай шанс» в 2012 году открыла инициативная группа волонтёров, состоящая из пяти человек. Собак, оставшихся на улице, спасали, лечили и старались пристроить, часть животных забирали к себе. Сейчас в приюте содержатся более 150 собак. Все проходят обязательную обработку от блох и паразитов, вакцинацию и стерилизацию.


Для того, чтобы забрать питомца из приюта, необходимо оформить договор. Обязательное условие — наличие копии паспорта.


Если у человека нет личного транспорта или иной возможности забрать животное самостоятельно, волонтёры могут сами привезти питомца домой. Сотрудники приюта следят за судьбами подопечных и просят отправлять им фото-приветы от хвостиков. Иногда могут заехать в гости, чтобы убедиться, что собака или кошка живут счастливо в новой семье.

Все приюты отмечают, что готовы принять животное обратно, если в новой семье не заладились отношения или по каким-то причинам оно не может больше оставаться у новых владельцев. Перед этим руководители и волонтёры изучают возникшую проблему и по возможности помогают её решить, поскольку возвращение в приют — стрессовая ситуация для собаки или кошки. Хозяева, которые решительно настроены отказаться от животного, должны сами найти ему новый дом. Если не получается, необходимо сообщить об этом работникам приюта. Главное — чтобы собака или кошка снова не оказались на улице.

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На что обращать внимание при выборе животного?


В социальных сетях приютов можно найти публикации или целые каталоги с описанием собак и кошек. Но одно дело увидеть животное на картинке и совсем другое — в жизни. Оно может не соответствовать представлениям людей о будущем питомце или не подойти по характеру.

Чтобы понять, станет ли животное с фотографии вашим другом, специалисты рекомендуют посетить приют лично. Лучше — несколько раз. Кинологи и сотрудники приюта помогут подобрать питомца исходя из запроса. Они расскажут, как животное оказалось на улице и где его нашли, чем оно болело. Прошлое влияет на привычки хвостика и его поведение, поэтому эта информация поможет будущему хозяину найти верный подход к приручению и воспитанию питомца. Важно поинтересоваться рационом, узнать, какие прививки получило животное, стерилизовано ли оно.
Выставка «Дорога домой». Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz»
Людям, у которых никогда не было домашних животных, рекомендуется брать щенков или котят, поскольку воспитывать их гораздо легче.

Потенциальным опекунам нужно быть готовым к тому, что в приюте им могут отказать. Сотрудники много сил, времени и средств вкладывают в здоровье и быт подопечных. Отсюда строгие требования к будущим владельцам. В приютах интересуются жилищными условиями, графиком работы, семейным положением. Договора о передаче животного заключаются при условии, что человек способен и готов заботиться о питомце, уделять ему время и создавать достойные условия жизни.

Питомец дома. Что делать дальше?


После переезда в новый дом животному нужно время, чтобы привыкнуть к окружающей обстановке. Период адаптации в среднем занимает месяц. Ветеринар Vet Alliance Андрей Ануфреев советует не оставлять питомца дома одного первое время, наблюдать за его поведением и стараться избегать дополнительных факторов стресса.

Одним из них является знакомство с другими домашними животными. Питомцев желательно поселить в разные комнаты и постепенно приучать к запаху друг друга. В первый раз лучше их сводить на нейтральной территории, чтобы в случае конфликта можно было легко разнять. Когда животные поймут, что теперь им придётся жить на одной территории, их можно представить друг другу лично.
Выставка «Дорога домой». Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz»
Вид корма стоит выбирать, исходя из вкусовых предпочтений животного и финансовых возможностей владельца. По словам ветеринара, утверждение, что сухой корм вреден для здоровья, является заблуждением. Если выбирать сбалансированные промышленные корма от проверенных производителей, правильно рассчитывать суточную норму и давать нужное количество воды, то с пищеварением у питомца всё будет в порядке.

Альтернативой кормам является натуральное питание с добавлением витаминов. Однако, по словам Ануфреева, самостоятельно заниматься рационом довольно сложно. Это связано с тем, что в Узбекистане пока что нет профессиональных диетологов для животных, которые могли бы разрабатывать программы питания.

Категорически запрещается кормить животных едой со стола. Пренебрежение этим правилом может привести к нарушению обмена веществ и проблемам со здоровьем.

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Здоровье питомца полностью зависит от владельца. Андрей Ануфреев рекомендует посещать ветеринара минимум раз в год.

Прививка от бешенства является обязательной для собак и кошек. Первую делают в 3-4 месяца, повторную — через год. Далее животное прививают один раз в год до конца жизни. Процедура проводится во всех государственных ветклиниках и является бесплатной, но за услугу может взиматься плата в размере 10-15 тысяч сумов. После получения прививки животному выдают паспорт, куда будут вноситься записи о вакцинации и других медицинских процедурах.
Выставка «Дорога домой». Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz»
Ещё одна обязательная процедура — дегельминтизация (комплекс мероприятий, направленных на профилактику и лечение паразитов у животных — ред.). Вне зависимости от того, выходит животное на улицу или нет, важно делать обработку от паразитов, которые могут содержаться в пище или передаваться при контакте с человеком. Частота профилактической дегельминтизации варьируется в зависимости от возраста. Для собак и кошек до года не реже одного раза в три месяца. Взрослых животных принято глистогонить раз в полгода или год. Препараты продаются в ветеринарных аптеках и отпускаются без рецепта ветврача, однако консультация перед их приёмом обязательна.

Важное значение в решении проблемы беспризорных животных имеет стерилизация и кастрация. На качество жизни операция не влияет. С удалением половых желез лишь пропадает стремление размножаться. Своевременное хирургическое вмешательство также позволяет снизить риск возникновения вирусных и онкологических заболеваний.

Не готов взять животное из приюта, но хочу помочь. Как это сделать?


Приюты принимают любую помощь. Работники признаются, что всегда нуждаются в кормах, мисках, пелёнках, подстилках, матрасах, игрушках и медикаментах для животных. На сайтах и в группах в социальных сетях можно найти списки всего необходимого из вещей. Также приюты часто открывают сборы средств на нужды своих подопечных. Значение имеет любая сумма.

Особый вид помощи — личное участие в жизни приюта. Животным очень не хватает общения. Знакомство с новыми людьми помогает им быстрее адаптироваться и социализироваться. Поэтому руководители и кураторы приютов организовывают волонтёрские поездки по выходным. Игры, прогулки, кормление, уборка в вольерах входят в привычную программу.

Активисты также устраивают фотосессии для подопечных приютов и пишут тексты для постов. Распространение их в социальных сетях помогает людям и животным находить друг друга.

Текст подготовила Фарзона Хамидова.

Автор иллюстрации Эльдос Фазылбеков / «Газета.uz».

Автор фотографий Евгений Сорочин / «Газета.uz».

Все права на текст и графические материалы принадлежат изданию «Газета.uz». С условиями использования материалов, размещённых на сайте интернет-издания «Газета.uz», можно ознакомиться по ссылке.


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