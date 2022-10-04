Правительство Узбекистана постановлением от 3 октября, с которым ознакомилась «Газета.uz», отменило обязательность ношения единой школьной формы в государственных школах. Оно остаётся добровольным.

В Министерстве народного образования отметили, что учащиеся должны носить форму согласно требованиям школьного устава и правилам внутреннего распорядка и этики.

В августе 2018 года правительство издало постановление №666, которым были утверждены образцы «современной» школьной формы. Было установлено, что ношение единой формы с 2018/2019 учебного года является добровольным, а с 2019/2020 года — обязательным.

В документе говорилось, что внедрение единой формы направлено на улучшение культуры ношения одежды и дисциплины, создание условий для охраны здоровья учащихся, а также воспитание духовно и физически развитого поколения. Однако в связи с массовым недовольством родителей в июне 2019 года правительство отложило ввод формы до 2024/2025 учебного года.

В мае текущего года Кабмин издал постановление о внедрении единой формы с текущего, 2022/2023 учебного года. Родители снова начали высказывать недовольство. В июле министр народного образования Бахтиёр Саидов сообщил, что форму будут внедрять поэтапно до 2025 года.

Новым постановлением из предыдущих (№666 и №271) исключены пункты об обязательности внедрения единой школьной формы. Говорится лишь, что она внедряется поэтапно с 2018/2019 учебного года на добровольной основе. Образцы утверждённой в 2018 году формы не изменились, кроме требования к длине юбок девочек — «минимум 5−15 см ниже колена» (ранее было просто «5−15 см ниже колена»).

Из постановления №666 также исключён пункт о необходимости Министерству народного образования проведения разъяснений среди родителей учащихся о «преимуществах посещения средних общеобразовательных учреждений в школьной форме».

С предложением ввести единую форму для школьников в августе 2017 года выступил президент Шавкат Мирзиёев. Он отметил недопустимость ситуаций, когда ученики оценивают друг друга по одежде и на этой основе возникают конфликты.