Генеральный директор Республиканского центра стандартизации в строительстве Абулкосим Абдухоликов заявил о создании Научно-исследовательского института технического нормирования и стандартизации в строительстве на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций.

По его словам, новый НИИ проводит техническое регулирование, нормативную работу и стандартизацию строительных процессов на основе своих научных исследований в области градостроительства.

Институт также ведёт электронный каталог и занимается информационным моделированием зданий и сооружений посредством BIM-технологии, где проектировщики создают модель будущего сооружения и сразу наполняют её данными. Такие технологии позволяют структурировать и получать всю информацию о проекте.

Кроме того, институт является уполномоченным представителем государства по вопросам ценообразования и определения его механизмов в сфере строительства.

Напомним, в Узбекистане действует электронный рейтинг строительно-подрядных организаций, в котором компании-застройщики оцениваются на основе критериев, состоящих из 6 групп и охватывающих 71 показатель. При определении рейтинга учитывается наличие у организации квалифицированных специалистов, финансовые показатели, опыт работы и её качественное выполнение, техническая база и конкурентоспособность. Узнать рейтинг застройщика можно будет по индивидуальному номеру налогоплательщика (ИНН).