Из-за начавшегося в июне аномального сезона дождей в Пакистане уже треть территории страны ушла под воду. На 3 октября погибло 1696, пострадало 12867 человек, сообщило Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями Пакистана (NDMA).

Среди погибших 726 мужчин, 340 женщин и 630 детей. Сильнее всего пострадала южная провинция Синд, там погибли 759 человек. В юго-западной провинции Белуджистан жертвами стали 336 человек, а в северо-западной Хайбер-Пахтунхва — 308 человек. Более 2 миллионов домов жителей разрушено, из них более 767 тысяч полностью.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф назвал это наводнение «худшим в истории страны».

Отдельно в отчёте NDMA выделено колоссальное количество жертв среди домашнего скота. По последним подсчётам погибло более 1,16 миллиона голов.

В отчёте сообщается, что с начала бедствий уничтожено более 13 тысяч километров дорог и разрушено 440 мостов.

Спасательные операции проводятся до сих пор, число жертв растёт каждый день, уточняется в сообщении NDMA.

Отметим, что в сентябре Узбекистан дважды направлял гуманитарную помощь для жителей Пакистана. Самолёты доставили 55 тонн предметов первой необходимости: масло, муку, рис, мясные консервы, кондитерские и макаронные изделия, а также тёплые одеяла и жилищные модули для обеспечения временного жилья.