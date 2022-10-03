Поздно вечером 1 октября на 293-м километре автодороги А-373 «Ташкент-Ош» автомобиль Cobalt врезался в ехавший впереди прицеп трактора, в котором перевозился хлопок.

В результате аварии два пассажира легкового автомобиля получили тяжёлые травмы и скончались на месте. Водитель Cobalt и двое других пассажиров госпитализированы с травмами, сообщила пресс-служба УБДД УВД Наманганской области.

Следственный отдел при ОВД Папского района проводит доследственные действия по факту происшествия.

В сообщении говорится, что сотрудники УБДД по всей Наманганской области проводят беседы с водителями тракторов и «осуществляют строгий контроль» за тем, чтобы задние фонари и отражатели у тракторов и прицепов были в исправном состоянии.

Неработающие задние фонари и отсутствующие отражатели у тракторов, прицепов и грузовиков периодически становятся причиной ДТП в Узбекистане.