Прокуратура Навоийской области утром в понедельник прокомментировала сообщения о гибели водителя самосвала «БелАЗ-7513» при возгорании машины во время работы на золоторудном месторождении «Ауминзо-Амантай» Навоийского горно-металлургического комбината.
Инцидент произошёл примерно в 17:00 28 сентября. При перевозке горных пород лопнула шина переднего левого колеса, что привело к возгоранию. Огонь перекинулся на кабину. 31-летний водитель получил ожоги и был доставлен в медико-санитарную часть в Зарафшан.
Затем мужчину перевезли в Бухарский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, где он 30 сентября, несмотря на оказанную помощь, скончался.
По факту происшествия проводится доследственная проверка. Назначены судебно-медицинская и комиссионная экспертизы.
MrHyde
А почему не написали, что это китайская шина? Их было немало закуплено в попытке сэкономить, а в итоге приходиться расплачиваться человеческими жизнями. Мы, работники НГМК, очень боимся, что это не последнее происшествие подобного рода.
https://geolog.uz/uz/site/inner/navoiy_kon_metallurgiya_kombinatiga_qarashli_auminzo-amantay_konida_belaz_7513_avtosomasvali_yonib_ketdi_haydovchi_shifoxonada_vafot_etdi-lXF