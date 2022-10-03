Прокуратура Навоийской области утром в понедельник прокомментировала сообщения о гибели водителя самосвала «БелАЗ-7513» при возгорании машины во время работы на золоторудном месторождении «Ауминзо-Амантай» Навоийского горно-металлургического комбината.

Инцидент произошёл примерно в 17:00 28 сентября. При перевозке горных пород лопнула шина переднего левого колеса, что привело к возгоранию. Огонь перекинулся на кабину. 31-летний водитель получил ожоги и был доставлен в медико-санитарную часть в Зарафшан.

Затем мужчину перевезли в Бухарский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, где он 30 сентября, несмотря на оказанную помощь, скончался.

По факту происшествия проводится доследственная проверка. Назначены судебно-медицинская и комиссионная экспертизы.