В понедельник по большей части территории Узбекистана ожидается сухая погода, лишь по центральным и восточным районам с прохождением фронта вторжения будет наблюдаться слабая неустойчивость, сообщила пресс-служба Узгидромета.

По Ташкентской, Джизакской и Сырдарьинской областям, а также по предгорным и горным районам республики ожидается местами дождь. По областям Ферганской долины к вечеру возможен небольшой дождь. Температура воздуха к полудню повысится до +24…+26 градусов.

В последующие дни с 4 по 7 октября погоду будет определять юго-западная периферия антициклона.

В среду, 5 октября, за счет усиления периферии антициклона по югу и пустынной зоне местами возможно усиление ветра с пыльным позёмком до 15−18 м/с.

Температура воздуха в этот период ночью будет в пределах +8…+13 градусов, днем 4−6 октября — +21…+26. Уже 7 октября температура поднимется до +23…+28.