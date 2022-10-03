Вооружённые силы Украины 1 октября освободили город Лиман в Донецкой области, а 2 октября вернули под свой контроль сёла Архангельское и Миролюбовку в Херсонской области. Об этом в своих видеообращениях в минувшие выходные сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Каждый день как минимум дважды — утром и вечером — я получаю отчёты от наших военных. На этой неделе в отчётах наибольшую часть занимает перечень освобождённых от врага населённых пунктов в рамках нашей оборонной операции. Наиболее медийной сейчас стала история освобождения Лимана Донецкой области. Но успехи наших воинов не ограничиваются только Лиманом», — сказал Владимир Зеленский.

«Это, знаете, такая тенденция… Недавно кто-то где-то проводил псевдореферендумы, а когда возвращается украинский флаг — о русском фарсе с какими-то там бумажками и какими-то там аннексиями никто и не вспоминает», — отметил президент Украины.

Министерство обороны России сообщило, что в связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из Красного Лимана «на более выгодные рубежи».

К утру 3 октября также появились сообщения о взятии ВСУ села Торское в Донецкой области, которое находится за Лиманом. Об этом заявил спикер восточной группировки Вооружённых сил Украины Сергей Череватый в эфире телемарафона.

«Поражение России в Харьковской области и Лимане в сочетании с неспособностью Кремля эффективно и справедливо провести частичную мобилизацию коренным образом меняет российское информационное пространство. […] Кремлевские источники и блоггеры связывают поражение под Лиманом и Харьковской областью с неспособностью российских военных обеспечить надлежащее снабжение и усиление российских войск на севере Донбасса и жалуются на отсутствие прозрачности в отношении хода войны», — считает американский Институт изучения войны (ISW).

Что касается частичной мобилизации, пишут эксперты ISW, пропагандисты не скрывают своего разочарования её проведением, обсуждая незаконную мобилизацию некоторых мужчин и отмечая такие проблемы, как алкоголизм среди новомобилизованных.

«Российское информационное пространство значительно отклонилось от предпочитаемых Кремлем и Минобороны нарративов о том, что в целом всё находится под контролем», — подчёркивается в обзоре ISW.

Напомним, в минувшую пятницу президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав России самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, а также подконтрольных РФ территорий Запорожской и Херсонской областей Украины.