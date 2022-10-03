Оперативный сотрудник одного из управлений Министерства внутренних дел был убит двумя гражданами в результате конфликта, а его тело было сброшено в реку Чирчик. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье 97 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Во время проведения поисковых работ тело было найдено. Подозреваемые были задержаны в процессуальном порядке. Началы следственные действия.

В Генпрокуратуре отметили, что не сообщают другие подробности во избежание вмешательства и воспрепятствования следствию.